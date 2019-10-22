Чиновник закупив для поліцейських БТР радянські шини: спецтехніка мала їхати на Донбас, – фото

Інцидент стався у Запорізькій області. Там посадовець Нацполіції закупив непридатні для використання шини, аби укомплектувати спецтехніку. Її мали використовувати на Донбасі під час проведення Операції об’єднаних сил.

Так, чиновник накупив шин на суму 249 тисяч гривень. Про це інформує пресслужба ДБР.

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Шини 1980 року випуску закупили під виглядом нових. Їх передали батальйону поліції спеціального призначення Нацполіції у Запорізькій області для комплектації БТР-80.





Непридатні радянські шини/ фото пресслужба ДБР

Посадовцю, який накупив непридатних шин вже оголосили підозру.

Його звинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.