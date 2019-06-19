Чиновник зробив елітний курорт у державному ботанічному заказнику: вражаючі фото

Одна державна посада, навіть зі статусом "тимчасовий виконувач обов'язків", може забезпечити статками не лише одну родину на кілька поколінь, а й ціле коло друзів у цілому регіоні. Секрети успіху чиновника Володимира Бондара – читайте у розслідуванні 24 каналу.

Хто такий Володимир Бондар

Володимир Бондар – це тимчасовий, вже як три роки, виконувач обов'язків заступника голови Держлісагенства, а де-факто головний лісівник. І саме він мав би розв'язувати конкретні проблеми конкретними діями. Та, вочевидь, важко зосередитись на чомусь одному, коли доводиться розриватись на дві роботи і на дві області.

Чому в Дніпрі купатися небезпечно – дивіться у розслідуванні програми "ЦРУ"

Від слюсаря підшипникового заводу до очільника Держлісагенства. Кар'єра вихідця з Волині Володимира Бондаря швидкими темпами перейшла від робітничої до політичної. Встиг потрудитись навіть радником президента Ющенка і головою Волинської ОДА. Його навіть нагородили титулом "Політик року – 2015. Волинь".

Нині Володимир Бондар поєднує основну посаду у столиці з мандатом обласного депутата на Волині. Очолює осередок БПП. Тобто таки розривається між двома областями. А віднедавна у чиновника з'явились навіть амбіції на посаду міністра.



Володимир Бондар

Аналітик екоорганізації Петро Тєстов уже три роки слідкує за роботою очільника лісової галузі. На його думку, результати такої діяльності – не дуже втішні.

За час керівництва Держлісагенства Бондаря, відбувається тільки гірше щодо лісової галузі, ніяких просувань в запровадженні європейських стандартів немає. Натомість, лісова галузь стає націленою на заготівлю зараз і швидше, – пояснив аналітик ГО "Екологія-право-людина Петро Тестов.

Масові незаконні рубки постійно в полі зору активістів та журналістів. Буквально пів року тому знімальна група ЦРУ на Харківщині просто на гарячому спіймала "чорних" лісорубів. У 2018 році ми розповідали про рубки в елітному Сухолуччі на Київщині, а у 2017 році – про контрабанду деревини на Буковині. Утім, після виходу резонансних матеріалів в ефір – у влади жодної реакції. Петро Тєстов звертає нашу увагу на ще одну область – батьківщину Бондаря.

Які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди – дивіться у розслідувані програми "ЦРУ"

"На Волині ж ситуація на стільки катастрофічна, що просто відбувається повний правовий безлад і що проводяться рубки природно-заповідного фонду, де вони заборонені законодавством", – зазначив аналітик ГО "Екологія-право-людина".

Зважаючи на те, що наче позиція Держлісагенства, наче ж Волинь профільна область, і постійно ми фіксуємо всі нові порушення, на жаль, після того як заводяться кримінальні справи, вони доходять до етапу підозр директору лісгоспу і на цьому крапка.

Порушення у заказнику "Воротнів"

Ботанічний заказник "Воротнів" розташований у 20 хвилинах від Луцька. Територія належить природно-заповідному фонду. Тому будь-які рубки дерев, полювання, будівництво і інші види господарської діяльності там заборонені законом. Про це одразу ж при вході в заказник красномовно попереджує й інформаційний стенд. Журналісти перевірили, чи виконують там правила самі лісники.

20 метрів від будки охорони – свіжі зруби. А чим далі в ліс – тим більше відкриттів. Посеред заказника є вольєр з маленькими оленями та табличка "мисливське господарство".

Що таке мисливське господарство? У законі зазначено, що це сфера суспільного виробництва, основними завданнями якого є охорона, регулювання чисельності диких тварин, використання та відтворення мисливських тварин, надання послуг мисливцям щодо здійснення полювання.

Це означає, що там просто посеред заказника вирощують тварин для полювання. Але така розвага виключно для обраних.



Табличка біля вольєра з маленькими оленями

"Тепер за погодженням Бондара та Кватирка, в нас виростають такі мисливські угіддя з вольєрами, на території заказника, що напряму заборонено законом", – сказав депутат Луцької міської ради Павло Данильчук.

Що відомо про Олександра Кватирка? Це очільник Волинського управління лісового господарства. Товариш і соратник Володимира Бондаря.

Посеред заказника збудували ще лісівничий молодіжний центр. Будиночок над водою зі зрубу з сауною всередині, дерев'яні шезлонги та вуличні обігрівачі.



Лісівничий молодіжний центр

"Після однієї сесії Волинської обласної ради тут ввечері, в неробочий час, використовуючи державні будівлі проводилась VIP-п'янка, де було ряд чиновників і з Києва, і з Луцька. З Луцька я особисто бачив тут начальника Облуправління лісомисливського господарства пана Кватирка. Також за непідтвердженою інформацією був пан Бондар", – пригадав Данильчук.

Дуже цікаве лісове господарювання. Просто таки ідеальне місце для задоволення усіх чиновницьких потреб. Закритий клуб для обраних, куди за домовленістю кілька разів на місяць привозять діток на екскурсію.



Закритий клуб для обраних у заказнику

Цей заказник, як і решта Волинських лісів, під опікою Олександра Кватирка, товариша і соратника Володимира Бондаря. Журналісти вирішили запитати безпосередньо в очільника обласного лісагенства, що відбувається у його відомстві, для яких потреб на території заказника мисливське угіддя, а в дитячому прес-центрі влаштовуються VIP-тусовки?



Олександр Кватирка

Дізнавшись, що областю їздять журналісти та ще й ставлять незручні запитання – у пана Кватирка раптово з'явилось термінове відрядження. Куди – невідомо, коли повернеться – теж невідомо. Вигороджувати начальника вийшов лише його заступник з прес-секретаркою. За їхньою версією, ми таки чимало "наплутали".

У Воротневі, якщо щодо цього випадку ми вияснимо, я думаю, що там рубки ніякі не проводились, якщо вони проводились, то тільки з метою догляду за лісом і якщо є такі факти, ми їх вияснимо,

– сказав заступник начальника Волинського управління лісового господарства Олександр Рибчинський.

Щодо мисливського господарства, то чиновник не міг знайти пояснення. Ситуацію почала рятувати прес-секретарка.

"Це не в заказнику, а на території, яка межує з заказником і цей ліс є експлуатаційним. Є вольєр, це не мисливське угіддя", – пояснила прес-секретарка Волинського управління лісового господарства Світлана Думська.