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      Члени ВРП не повинні допустити повторного обрання корупціонера Гречківського, – Лариса Гольник

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      Павло Гречківський
      Павло Гречківський / ukranews.com

      З 15 по 16 лютого 2019 року, в прихованому від очей громадськості приватному гірськолижному комплексі закритого типу "Плай", в селі Плав'я, Соколовського району, Львівської області, проходить з'їзд адвокатів України.

      В ході з'їзду буде здійснена спроба незаконного переобрання на другий термін до складу Вищої ради правосуддя України Павла Гречківського, підозрюваного у хабарництві в особливо великих розмірах.

      Про це правоохоронні органи попередила суддя Жовтневого суду Полтави Лариса Гольник, яка в свій час відмовилась взяти хабар і діяти в інтересах Гречківського в справі мера Олександра Мамая.

      "Ми знову спостерігаємо тенденцію, коли всупереч ст. 131 Конституції України (забороняє займати одній людині два терміни поспіль посаду в складі Вищої ради правосуддя України), і в умовах повної недовіри суспільства може відбутися повторне обрання Гречківського до складу ВСП. Крім того, діє законодавча заборона на суміщення посади в органах адвокатського самоврядування та членством в ВСП. Гречківський ж є секретарем Ради адвокатів України, що прямо порушує цю норму закону", – заявила суддя.

      Лариса Гольник попереджає членів ВСП, що ймовірне переобрання і призначення Павла Гречківського підірве авторитет органів судової влади, державної влади в цілому і подальшої діяльності ВРП зокрема.

      "Вища рада правосуддя України – вищий орган суддівського управління, куди входять представники всієї юридичної спільноти, до яких має бути найбільша довіра. А все відбувається навпаки. У країнах розвиненої демократії, людина, яка б опинилася в такій ситуації, як пан Гречківський, сам би подав у відставку. Або ж орган, в якому він працює, звільнив би його з посади, щоб це не відкидало тіні на всю структуру. Якщо ж ВСП ігнорує закони України і не в змозі захистити суддів від незаконного тиску, чи буде тоді суддівська система незалежною? Чи можемо ми тоді взагалі говорити про існування судової влади в Україні?", – запитує Гольник.

      Напередодні проведення з'їзду юристів імениті адвокати закликали колег в соцмережах не йти на компроміс з совістю і не переобирати Гречківського. Разом з тим, 48 народних депутатів підписали подання до Конституційного Суду щодо незаконності претензій Гречківського на членство в складі ВСП.

      Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав Павла Гречківського "великою рибою" корупційних афер. Адвокат підозрювався в отриманні хабара в розмірі півмільйона доларів США за "рішення" в суді комерційних питань приватної фірми, а також в приватизації нерухомого майна в центрі Києва корупційним шляхом. В результаті державний і міський бюджети втратили близько 4 млн доларів США.

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      Теги: Новини України Вища рада правосуддя Хабар
      Джерело: 24 Канал
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