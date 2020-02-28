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      Членом Наглядової ради мережі Глобального Договору ООН в Україні став Володимир Костюк

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      Соціально відповідальний бізнес. Учасники Глобального Договору ООН в Україні обрали Наглядову раду представництва.

      Вона покликана поширювати та підтримувати цінності у сферах захисту права людини, трудових відносин, навколишнього середовища та боротьби з корупцією. Рік тому до Глобального Договору ООН приєдналася і компанія "Фармак". Тепер її виконавчий директор Володимир Костюк увійшов ще й до складу Наглядової ради.

      Компанія "Фармак" – це соціально відповідальна компанія, яка слідкує за екологією, за тим, скільки викидів ми робимо. Ми постійно поліпшуємо умови, в яких працюємо. Ми працюємо над енергозбереженням. За останні декілька років інвестували близько 55 млн грн в наші екологічні об'єкти,
      – сказав виконавчий директор АТ "Фармак" Володимир Костюк.

      Глобальний договір ООН є добровільною ініціативою. Компанії та організації, які хочуть до нього приєднатися, мають довести прозорість бізнесу, захищати довкілля та бути соціально відповідальною.

      Він не може працювати лише заради зростання прибутків. Ми вже перейшли той етап, коли бізнес повинен впливати на права людини, з якою він працює, повинен дбати про людей у громаді, в якій працює цей бізнес. І бізнес повинен дбати про екосередовище, в якому працює,
      – зазначила голова мережі Глобального Договору ООН в Україні Тетяна Сахарук.

      За словами виконавчого директора Володимира Костюка, компанія "Фармак" слідує цілям сталого розвитку, веде прозорий бізнес, надає гідні умови праці та дотримується екологічних норм, зменшуючи вплив на навколишнє середовище, при збільшенні обсягів виробництва.

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      Теги: Новини України Екологія
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