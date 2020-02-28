Членом Наблюдательного совета сети Глобального Договора ООН в Украине стал Владимир Костюк

Социально ответственный бизнес. Участники Глобального Договора ООН в Украине выбрали Наблюдательный совет представительства.

Он призван распространять и поддерживать ценности в сферах защиты прав человека, трудовых отношений, окружающей среды и борьбы с коррупцией. Год назад к Глобальному Договору ООН присоединилась и компания "Фармак". Теперь ее исполнительный директор Владимир Костюк вошел еще и в состав Наблюдательного совета.

Компания "Фармак" – это социально ответственная компания, которая следит за экологией, за тем, сколько выбросов мы делаем. Мы постоянно улучшаем условия, в которых работаем. Мы работаем над энергосбережением. За последние несколько лет инвестировали около 55 млн грн в наши экологические объекты,

– сказал исполнительный директор АО "Фармак" Владимир Костюк.

Глобальный договор ООН является добровольной инициативой. Компании и организации, которые хотят к нему присоединиться, должны доказать прозрачность бизнеса, защищать окружающую среду и быть социально ответственными.

Он не может работать только ради роста прибылей. Мы уже перешли тот этап, когда бизнес должен влиять на права человека, с которым он работает, должен заботиться о людях в обществе, в котором работает этот бизнес. И бизнес должен заботиться об экосреде, в которой работает,

– отметила глава сети Глобального Договора ООН в Украине Татьяна Сахарук.

По словам исполнительного директора Владимира Костюка, компания "Фармак" следует целям устойчивого развития, ведет прозрачный бизнес, предоставляет достойные условия труда и придерживается экологических норм, уменьшая воздействие на окружающую среду при увеличении объемов производства.