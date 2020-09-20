Політики президента США німці остерігаються набагато більше, ніж загрози захворіти на COVID-19. Про це свідчать результати дослідження страховиків.

Вперше з 2018 року страх перед наслідками політики Трампа став ключовим. Дослідження провела страхова компанія R + V Versicherung AG.

Цікаво 80% американців вважають, що США рухаються в неправильному напрямку

Головні результати дослідження

Результатів діяльності глави Білого дому остерігаються 53% німців . При чому цей результат характерний і для жінок, і для чоловіків, а також для жителів, як східних, так і західних регіонів країни.

. При чому цей результат характерний і для жінок, і для чоловіків, а також для жителів, як східних, так і західних регіонів країни. Страх захворіти під час пандемії коронавірусу – досить невисокий і сягає лише 32% .

– досить невисокий і . Такий же результат у можливості підхопити іншу серйозну недугу.

Набагато більше німців турбують економічні наслідки спалаху COVID-19 . Таких виявилось більше ніж половина – 51%. Люди бояться, що все подорожчає і що з платників податків стягуватимуть гроші ще й на вирішення проблеми з борговою кризою у ЄС.

. Таких виявилось більше ніж половина – 51%. Люди бояться, що все подорожчає і що з платників податків стягуватимуть гроші ще й на вирішення проблеми з борговою кризою у ЄС. Рецесії економіки бояться 49% жителів Німеччини.

жителів Німеччини. Вперше серед результатів подібних опитувань з'явився новий страх – страх перед новими пандеміями. Їх остерігаються 42% німців .

. Лише 18% жителів країни бояться, що карантинні заходи та загрози вплинуть на їхнє сімейне життя та призведуть до розпаду сім'ї.

Чи через пандемію, або з інших причин німці стали менше остерігатись мігрантів. Рік тому їх боялись 52% опитаних, тепер їх лише 42%.

Яка ситуація з коронавірусом у Німеччині

Станом на 20 вересня у Німеччині зафіксували майже 273 тисячі хворих на коронавірус. Летальних випадків – понад 9 300. Вдалось одужати від хвороби більше ніж 240 тисячам пацієнтів.