"Ціна зросла у 82 рази": куди пішли гроші від продажу Tesla чоловіка ексчиновниці Міненерго

Чоловік колишньої заступниці міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольги Юхимчук продав за 820 000 гривень автомобіль Tesla Model 3 2022 року випуску. Цікаво, що свого часу купити цю машину йому вдалося всього за 10 000 гривень, а виручені гроші Денис Мержук витратив на оновлену модель.

Про таке розповіли розслідувачі "Слідство.Інфо".

Що відомо про успішний продаж Tesla?

У травні 2024 року Денис Мержук купив Tesla Model 3 2022 року лише за 10 тисяч гривень, хоча зазвичай такі авто коштують приблизно від 19 до 23 тисяч доларів.

Зазначимо, що Ольга Юхимчук обіймала посаду заступниці міністра енергетики з євроінтеграції з серпня 2025 року, але наприкінці того ж року звільнилася за власним бажанням. На посаді вона займалася питаннями енергетичної стабільності, працювала в умовах російських атак на енергосистему.

Жінка пояснила журналістам "Слідства.Інфо", що не брала участі в угоді й не знає деталей продажу. Згідно з її декларацією за 2025 рік, Мержук продав цей автомобіль уже за 820 тисяч гривень. Того ж місяця він придбав іншу Tesla Model 3, але вже 2023 року. На це він витратив приблизно таку ж суму.

У 2025 році Юхимчук заробила понад 660 тисяч гривень у Міністерстві енергетики та ще понад 930 тисяч – у Міністерстві захисту довкілля. Додатково вона отримала ще близько 10 тисяч гривень соцвиплат.

Її чоловік, Денис Мержук, займається бізнесом. Він має ФОП із продажу хлібобулочних і кондитерських виробів. За рік Мержук заробив на цьому майже 6 мільйонів гривень, а також отримав близько 250 тисяч гривень зарплати від компанії "Кузнецовський хлібозавод", яка належить батькові Юхимчук – Юрію.

Чому Юхимчук пішла з Міненерго?