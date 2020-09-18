У Київському районі Харкова 57-річний чоловік підірвав себе у власному гаражі. Звідки самогубець взяв вибуховий пристрій – з'ясовує поліція.

Чоловік зачинився у гаражі, розмовляти ні з ким не хотів

Трагедія сталась на вулиці Алчевських після обіду. Про наміри чоловіка повідомила його дружина. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Харківській області.

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Поліцейським жінка повідомила, що чоловік перебував у пригніченому стані. Він взяв з собою невідомий предмет та пішов у гараж. Її спроби порозмовляти завершились невдачею, майбутній самогубець навіть не впустив її всередину.

Після дзвінка у поліцію на місце прибули оперативники, патрульні та спецпризначенці. Відчинити двері гаража чоловік відмовився, з силовиками розмовляти не захотів.

Травми чоловіка були несумісні з життям

Коли вдалось нарешті потрапити у гараж, чоловіка знайшли у машині – вже мертвим. Його травми були несумісні з життям.

На місці смертельного інциденту працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Вони встановлюють усі обставини події.

У поліцію зателефонувала дружина потерпілого / Фото Нацполіції



На місце події прибули спецпризначенці / Фото Нацполіції



Чоловік відмовився відчиняти гараж / Фото Нацполіції



Самогубцю знайшли у машині / Фото Нацполіції

Дивіться відео з місця події: