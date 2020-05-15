Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Чоловік погрожував підірвати гранату в супермаркеті Києва після зауваження про маску

- Читать новость на русском
Чоловік погрожував підірвати гранату в супермаркеті Києва
Чоловік погрожував підірвати гранату в супермаркеті Києва / Поліція

У Києві чоловік прийшов в один з супермаркетів без захисної маски. Після зауваження охоронця та перепалки з ним, він дістав з кишені гранату та погрожував її підірвати.

Де стався конфлікт

Погрожував підірвати гранату чоловік у магазині на вулиці Кудряшова у Києві. Після цього на місце події виїхали наряд поліції охорони, слідчо-оперативна група та вибухотехніки, повідомили у поліції.

Важливо Будинок нардепа Михайла Лаби на Закарпатті намагалися спалити: фото і подробиці

З чого розпочався конфлікт

Чоловік перебував у супермаркеті без засобів індивідуального захисту. На це він отримав зауваження від охоронця. Проігнорувавши прохання вдягнути маску, відвідувач почав сперечатись та дістав із кишені гранату, погрожуючи її підірвати.

Чи справді у нього була граната

Зазвичай правоохоронці в таких випадках пишуть "предмет, схожий на гранату". Однак цього разу в поліції повідомили, що у ході поверхневого огляду виявили у нього гранату РГД-5 (на головному фото) та дві сигнальні ракети. Їх направили на проведення відповідної експертизи.

Поліцейські встановлюють походження цих боєприпасів. 

Що відомо про порушника та що йому загрожує

Чоловіком з гранатою виявився 38-річний уродженець Черкащини. Поки його затримали.

За цим фактом розпочато розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєне порушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України Новини Києва Поліція Кримінальні новини
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Кіт Дейтон може стати послом США в Україні: робота у Росії та інші факти про нього
сьогодні , 15:31 Кіт Дейтон може стати послом США в Україні: робота у Росії та інші факти про нього
Вероніка Климська
Депортація без покарання: як Росія годує світ міфом
сьогодні , 15:00 Депортація без покарання: як Росія годує світ міфом
Павло Казарін
Результати IPO: у які нові публічні компанії краще інвестувати
сьогодні , 12:30 Результати IPO: у які нові публічні компанії краще інвестувати