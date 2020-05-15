Чоловік погрожував підірвати гранату в супермаркеті Києва після зауваження про маску

У Києві чоловік прийшов в один з супермаркетів без захисної маски. Після зауваження охоронця та перепалки з ним, він дістав з кишені гранату та погрожував її підірвати.

Де стався конфлікт

Погрожував підірвати гранату чоловік у магазині на вулиці Кудряшова у Києві. Після цього на місце події виїхали наряд поліції охорони, слідчо-оперативна група та вибухотехніки, повідомили у поліції.

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З чого розпочався конфлікт

Чоловік перебував у супермаркеті без засобів індивідуального захисту. На це він отримав зауваження від охоронця. Проігнорувавши прохання вдягнути маску, відвідувач почав сперечатись та дістав із кишені гранату, погрожуючи її підірвати.

Чи справді у нього була граната

Зазвичай правоохоронці в таких випадках пишуть "предмет, схожий на гранату". Однак цього разу в поліції повідомили, що у ході поверхневого огляду виявили у нього гранату РГД-5 (на головному фото) та дві сигнальні ракети. Їх направили на проведення відповідної експертизи.

Поліцейські встановлюють походження цих боєприпасів.

Що відомо про порушника та що йому загрожує

Чоловіком з гранатою виявився 38-річний уродженець Черкащини. Поки його затримали.

За цим фактом розпочато розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєне порушнику загрожує до семи років позбавлення волі.