Чоловік погрожував підірвати гранату в супермаркеті Києва після зауваження про маску
У Києві чоловік прийшов в один з супермаркетів без захисної маски. Після зауваження охоронця та перепалки з ним, він дістав з кишені гранату та погрожував її підірвати.
Де стався конфлікт
Погрожував підірвати гранату чоловік у магазині на вулиці Кудряшова у Києві. Після цього на місце події виїхали наряд поліції охорони, слідчо-оперативна група та вибухотехніки, повідомили у поліції.
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З чого розпочався конфлікт
Чоловік перебував у супермаркеті без засобів індивідуального захисту. На це він отримав зауваження від охоронця. Проігнорувавши прохання вдягнути маску, відвідувач почав сперечатись та дістав із кишені гранату, погрожуючи її підірвати.
Чи справді у нього була граната
Зазвичай правоохоронці в таких випадках пишуть "предмет, схожий на гранату". Однак цього разу в поліції повідомили, що у ході поверхневого огляду виявили у нього гранату РГД-5 (на головному фото) та дві сигнальні ракети. Їх направили на проведення відповідної експертизи.
Поліцейські встановлюють походження цих боєприпасів.
Що відомо про порушника та що йому загрожує
Чоловіком з гранатою виявився 38-річний уродженець Черкащини. Поки його затримали.
За цим фактом розпочато розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєне порушнику загрожує до семи років позбавлення волі.