У Дніпрі до поліції охорони надійшов незвичний виклик про зловмисника, який увірвався в чужу квартиру посеред ночі. Чоловік повідомив про знайомого, який через вікно заліз до його помешкання на четвертий поверх і влаштував скандал.

Про цей інцидент повідомив власник квартири близько 1:30 ночі на 22 червня, зазначає поліція охорони в Дніпропетровській області.

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Звичайну літню ніч для власника помешкання перервав його знайомий, який заліз у квартиру на четвертому поверсі. Туди він вибрався по водостічній трубі.

Хоча ця історія й має вкрай романтичне забарвлення, наміри "героя" суто меркантильні – після того, як він увірвався у квартиру до свого знайомого, став вимагати в нього грошей.

Коли "спайдермен" з Дніпра не отримав грошей, то спробував влаштувати бійку. На щастя, тут його спіткала невдача. Після цього він, схоже, хотів змити з себе усе скоєне. Тож чоловік вирішив прийняти душ просто в квартирі, в яку щойно вдерся через вікно.

Ще одне здивування чекало працівників поліції охорони. Хоча вони отримали терміновий тривожний виклик, на місці власник квартири спокійно відкрив їм двері до помешкання.

Тим часом "герой" вечора саме приймав душ. Єдине, що вказувало на неоднозначність ситуації – з-за дверей ванної кімнати замість співу долинала лайка чоловіка. У поліції не уточнюють, чи дозволили правоохоронці йому закінчити ванні процедури.



Чоловік, який вдерся через вікно до свого знайомого в Дніпрі / фото поліції