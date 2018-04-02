Чоловік Джамали опублікував чарівний кадр з пологового будинку

Чоловік популярної співачки Джамали Сеїт-Бекір Сулейманов показав перше фото з пологового будинку. Хоч на знімку немає новонародженого сина, однак кадр зворушив всю країну.

Як відомо, 27 березня Джамала народила хлопчика. Новоспечені батьки вже визначились з ім'ям дитини. Популярна співачка назве свого сина Еміром-Рахманом Сеїт-Бекіром ог'ли Сулеймановим.

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Новоспечений батько не втримався та опублікував фото з пологового будинку. На знімку – "перший паспорт", який заповнили медики шпиталю. На блакитній картці вказано, що малюк народився о 19:20 та важив 3,26 кілограма.

Перший паспорт. Не перестаємо дякувати Богу. Про що я можу говорити з впевненістю: якщо ви маєте змогу бути поряд під час пологів – обов'язково зробіть це,

– написав Сеїт-Бекір Сулейманов.

Також чоловік Джамали розсекретив клініку, в якій народжувала співачка. Відомо, що зірка скористалась послугами столичної клініки "Лелека". Згідно із листом шпиталю, вартість звичайних пологів коливається від 55 до 100 тисяч гривень.