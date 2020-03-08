Чоловік намагався провезти в Україну колосальну суму валюти, сховавши у герметичні пакети

Сумарно майже 20 мільйонів гривень у євро та доларах 37-річний чоловік хотів приховати від прикордонників. Однак таємний сховок із повними грішми пакетами охоронці кордону таки знайшли.

В пакетах покупюрно і дбайливо розфасовано було цілих 500 тисяч євро та 240 тисяч доларів. Чоловік викликав підозру у прикордонників своєю знервованою поведінкою, повідомляють у пресслужбі ДПСУ.

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Сталося це на пункті пропуску "Угринів", що на Львівщині. Гроші чоловік порозпихував між особистих речей та під сидінням пасажира.

Зрештою правоохоронці склали протокол про порушення митних правил, валюту вилучили та передали співробітникам митниці.



Ретельно покупюрно складені гроші зі сховка / Фото dpsu.gov.ua

Як прикордонники знайшли таємний сховок із грішми – дивіться відео