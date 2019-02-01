11:53
1 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Заповідь Кадирова. Нове прізвисько Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 31 січня
      Вєсті.UA: Ляшку вкололи вакцину фарту. Кремлівський торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:30, 31 січня
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Медицина
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Чоловік підчепив небезпечну інфекцію після вживання немитого яблука

      1263 Читать новость на русском
      Фото ілюстративне
      Фото ілюстративне / betterhealth.vic.gov.au

      На Івано-Франківщині зареєстровано перший випадок у 2019 році лептоспірозу – інфекцію підчепив чоловік, який з’їв немите яблуко.

      Ймовірно, фрукт був забруднений екскрементами миші, йдеться на сайті Івано-Франківського обласного лабораторного центру.

      Читайте також: Лептоспіроз в Україні: симптоми хвороби

      Лабораторія виявила, що майже 5% мишей, яких відловили у населених пунктах області та дослідили, були інфіковані лептоспірами.

       
      Лептоспіроз – що це?
      Це небезпечне інфекційне захворювання, спричинене бактерією Leptospira. Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, ураження печінки, менінгіту (запалення мембрани навколо головного і спинного мозку) чи навіть смерті. Бактерія потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів.

      Ставлення частини громадян до мишей як до звичного "атрибуту" житла часто призводить до захворювання на лептоспіроз і не тільки.

      Симптоми лептоспірозу
      Симптоми лептоспірозу

      Відомство зазначило, що мишовидні гризуни є переносниками до 40 різних інфекцій, зокрема чуми, сказу, лептоспірозу, лістеріозу, Ку-гарячки, рикетсіози.

      Нагадаємо, що 11 січня помер 54-річний львів'янин, в якого діагностували важку форму лептоспірозу.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини Івано-Франківська Медицина Здоров'я Інфекція
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Які зміни чекають в лютому: валютні спрощення, нові платіжки та сервіс
      сьогодні , 09:30 Які зміни чекають в лютому: валютні спрощення, нові платіжки та сервіс
      Яніна Ткачук 1567
      Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      сьогодні , 08:40 Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      Олексій Чибісов 1448
      Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      31 січня , 22:01 Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      Блог Медіа 386
      Куди йдуть гроші, які вносять кандидати в президенти України
      31 січня , 21:01 Куди йдуть гроші, які вносять кандидати в президенти України
      4427
      Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      31 січня , 19:41 Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      Артем Овдієнко 4141
      Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
       20 вересня 2018 , 19:30
      Дивуються, що не помітили раніше: вчені зробили неочікуване відкриття в анатомії людини
       22 січня , 18:37
      Скільки аналізів українці можуть здати безкоштовно
       18 грудня 2018 , 15:20
      Нейромережа передбачила ріст і розвиток людини по ДНК
       10 жовтня 2018 , 11:58
      В Англії вперше застосували інноваційний метод лікування раку
       31 січня , 19:28
      В українських лікарнях створять умови для навчання дітей
      20 грудня 2018 , 20:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук