Чоловік підчепив небезпечну інфекцію після вживання немитого яблука
На Івано-Франківщині зареєстровано перший випадок у 2019 році лептоспірозу – інфекцію підчепив чоловік, який з’їв немите яблуко.
Ймовірно, фрукт був забруднений екскрементами миші, йдеться на сайті Івано-Франківського обласного лабораторного центру.
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Лабораторія виявила, що майже 5% мишей, яких відловили у населених пунктах області та дослідили, були інфіковані лептоспірами.
Ставлення частини громадян до мишей як до звичного "атрибуту" житла часто призводить до захворювання на лептоспіроз і не тільки.
Симптоми лептоспірозу
Відомство зазначило, що мишовидні гризуни є переносниками до 40 різних інфекцій, зокрема чуми, сказу, лептоспірозу, лістеріозу, Ку-гарячки, рикетсіози.
Нагадаємо, що 11 січня помер 54-річний львів'янин, в якого діагностували важку форму лептоспірозу.
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