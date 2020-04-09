Чоловік підпалив ліс в Чорнобильській зоні заради забави: поліція вручила підозру
У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва сталася пожежа. Траву підпалив 27-річний чоловік заради забави.
Правоохоронці вручили підозру чоловіку за знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Чоловіку загрожує обмеження або позбавлення волі від 2 до 10 років.
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Зловмисником виявився раніше судимий 27-річний житель села Рагівка.
Молодий чоловік пояснив поліцейським, що він підпалив дикорослу траву в декількох місцях поблизу покинутої місцевої ферми заради забави.
Зауважимо, що наслідком масштабної пожежі став неконтрольований процес знищення і пошкодження вогнем рослинності на загальній площі 5 гектарів території Котовського лісництва.
Що відомо про пожежу в Чорнобильські зоні: коротко
- Почалася пожежа 4 квітня. Горіла трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
- Найгіршою ситуація була у неділю, 5 квітня. Тоді загальна площа вогню становила близько 100 гектарів.
- Станом на 9 квітня рятувальники досі працюють на місці пожежі. Відкритого вогню немає, спостерігається тління трав'яного настилу окремими осередками,
- Пожежа у Чорнобильську зону перекинулася з трьох інших місць займання, зокрема з сусідньої Житомирської області.
- Радіаційний фон у Чорнобильській зоні нормалізувався. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.
Чому не можна спалювати траву та листя: дивіться відео 24 каналу
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