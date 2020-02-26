Чоловік скоїв самопідпал під Офісом Президента: відео, фото (+18)

На пікеті під Офісом Президента чоловік облив себе бензином і вчинив самопідпал. Полум'я швидко загасили, чоловік залишився живий, але отримав опіки.

Таким чином, він спробував звернути увагу на свою проблему. Через кілька хвилин чоловік пояснив, що скоїв самопідпал через корупцію і безвладдя в Україні. За його словами, у нього сільська рада і Держгеокадастр нібито вкрали землю у селі Новоіванівка, що на Сумщині.

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Він уточнив, що чиновники не дали розпаювати землю, а також назвав своє ім'я – Олександр Бурлаков.

У поліції Києва заявили, що з'ясовують обставини інциденту. Зараз туди направлено слідчо-оперативну групу. Детальна інформація буде після встановлення обставин події.

В Офісі Президента також відреагували. Там підтвердили, що чоловік, який вчинив самопідпал, не брав участі у мітингу медпрацівників.



Чоловік підпалив себе під ОПУ / Фото facebook.com/ordenko

Бійці Нацгвардії взяли потерпілого у кільце, йому надали першу допомогу.

Дивіться відео з місця самопідпалу чоловіка під Офісом Президента:

Дивіться відео гасіння чоловіка, який підпалив себе під ОП:

Дивіться фото з місця самопідпалу чоловіка під Офісом Президента