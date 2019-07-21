Чоловік спробував "зайцем" пролетіти на крилі літака: курйозне відео

Чоловік влаштував собі екстремальний переліт верхи на крилі літака Boeing 737 авіакомпанії Azman Air. Курйозний інцидент стався в аеропорту імені Муртали Мухаммеда нігерійської столиці Лагоса.

Свою витівку чоловік скоїв, коли повітряне судно чекало дозволу на зліт, повідомляє Independent.

Читайте також: В Іспанії зник турист: його знайшли в борделі

Стрибнувши на крило, чоловік пройшов по ньому до самого фюзеляжу. Пасажири літака помітили чоловіка і вимагали від бортпровідників та пілотів зупинити авіасудно і випустити їх.

Згодом представники аеропорту і поліції підтвердили, що екстримал незаконно заліз на льотне поле і його затримали працівники служби безпеки.

Чоловік розповів, що хотів на літаку вирушити в Гану, але відмовився пояснити, як йому вдалося потрапити на територію, що охороняється.

Дивіться відео, як чоловік намагався полетіти верхи на крилі літака в Африці: