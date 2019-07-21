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      Чоловік спробував "зайцем" пролетіти на крилі літака: курйозне відео

      6124 Читать новость на русском
      Чоловік хотів пролетіти в Гану верхи на крилі літака
      Чоловік хотів пролетіти в Гану верхи на крилі літака / Кадр з відео

      Чоловік влаштував собі екстремальний переліт верхи на крилі літака Boeing 737 авіакомпанії Azman Air. Курйозний інцидент стався в аеропорту імені Муртали Мухаммеда нігерійської столиці Лагоса.

      Свою витівку чоловік скоїв, коли повітряне судно чекало дозволу на зліт, повідомляє Independent.

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      Стрибнувши на крило, чоловік пройшов по ньому до самого фюзеляжу. Пасажири літака помітили чоловіка і вимагали від бортпровідників та пілотів зупинити авіасудно і випустити їх.

      Згодом представники аеропорту і поліції підтвердили, що екстримал незаконно заліз на льотне поле і його затримали працівники служби безпеки.

      Чоловік розповів, що хотів на літаку вирушити в Гану, але відмовився пояснити, як йому вдалося потрапити на територію, що охороняється.

      Дивіться відео, як чоловік намагався полетіти верхи на крилі літака в Африці:

       

      blog_ava
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      22 липня
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      Теги: Курйозні новини авіація Африка
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