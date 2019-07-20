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      В Іспанії зник турист: його знайшли в борделі

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      Рятувальники шукали туриста
      Рятувальники шукали туриста / cronicaglobal.elespanol.com

      В Іспанії турист з Білорусі раптово пропав на одному з пляжів Коста-Брави. Друзі звернулися у поліцію, рятувальники для пошуку використали навіть вертоліт.

      Через кілька годин туриста знайшли в одному з борделів у муніципалітеті Ла-Жункера, повідомляє Cronica Global.

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      З’ясувалося, що чоловік вирішив провести час веселіше, тож він викликав таксі і поїхав у бордель. Турист зателефонував друзям тільки після того, як вийшов звідти.

      Поки білорус розважався, рятувальники, пожежники і поліцейські прочісували пляжі. Для пошуку туриста в бухту відправили навіть вертоліт.

      via GIPHY

      Тепер іспанські ЗМІ думають над тим, хто понесе витрати за пошукову операцію за витівку безтурботного мандрівника.

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      blog_ava
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      22 липня
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      Теги: Курйозні новини Поліція Новини Білорусі
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