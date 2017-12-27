Чоловік виявив небезпечну знахідку на смітнику у Дніпрі

У Дніпрі на вулиці Болгарській місцевий житель виявив на смітнику ручний гранатомет "РПГ-22"

Про це інформує прес-служба поліції Дніпропетровської області.

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На місце виїхали слідчо-оперативна група і вибухотехніки.



У повідомленні зазначено, що боєприпас обстежили, вивезли на полігон і знешкодили. Наразі оперативники з'ясовують обставини інциденту та опитують свідків.



Знешкодження саморобного гранатомету

Дивіться відео, як знешкоджують саморобний гранатомет:

До слова, увечері 20 грудня бойовики нещадно гатили по Ясинуватій Донецької області, у результаті чого одна людина загинула та ще три зазнали поранень.