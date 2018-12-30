Чоловік загинув від вибуху гранати у Харкові

Уранці 30 грудня у Харкові на вулиці Зеленодольській знайшли тіло невідомого чоловіка, що зазнав смертельних поранень унаслідок вибуху гранати.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Харківській області.

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"Інформація про подію надійшла до Індустріального відділу поліції 30 грудня близько 08:00. На місце виїжджала слідчо-оперативна група підрозділу та фахівці вибухотехнічного управління поліції. Працівники поліції вилучили з місця події запал ручної гранати РГД-5", – зазначили правоохоронці.



На місці події правоохоронці виявили запал ручної гранати РГД-5

Додамо, що за фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою "самогубство".

Наразі поліцейські вживають заходи щодо встановлення обставин події та особи загиблого.

Нагадаємо, нещодавно у Павлограді Дніпропетровської області чоловік кинув гранату (попередньо РГД-5) у приміщення банку. У результаті будівля зазнала певних пошкоджень, натомість з людей ніхто не постраждав.