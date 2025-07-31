Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

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Міністр розповів, що на першому поверсі зруйнованого терористами будинку затиснутий чоловік у бетонному склепі. Клименко припустив, що, скоріш за все, це кухонне приміщення.

Дуже ювелірна робота наших рятувальників. Треба вирізати в цьому бетонному просторі тунель. Голову на цей момент уже звільнили. З ним спілкуються,

– заявив Клименко.

Також додав, що чоловікові можуть передавати воду. Скільки часу займе порятунок, – поки невідомо. Глава МВС припустив, що, можливо "півгодини, а можливо півтори".