Гучною виявилася реакція в західному сегменті соцмереж. Там розлетівся графік, який нібито демонстрував падіння трафіку ботів з російської мережі майже до нуля після ударів. Чеський євродепутат поширив графік про те, що активність довкола німецької ультраправої партії AfD різко знизилася. Люди почали писати, що ботів, які роками розганяли підтримку ультраправих, раптом стало менше. Американці дякували Україні за подарунок перед виборами. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Погана новина – насправді ботів, ймовірно, не поменшало. Хороша – удари по дата-центрах дають відповідь на питання, що робити з іноземним втручанням у вибори.

Чому ботів не поменшало

Графік, яким усі ділилися, справжній. Cloudflare ділить усі запити до сайтів на людські й автоматизовані. Ботом є будь-яка програма, яка автоматично завантажує сторінки. Насамперед це пошукові роботи.



Графік: Cloudflare

Графік показував автоматизований трафік з мережі "Яндексу". А "Яндекс" – це передусім пошукова система й хмарний провайдер. Коли його дата-центри вимкнулися, різко впав і трафік його пошукових роботів та хмарних сервісів. Тому ця статистика не вимірює фейкові акаунти, які публікують дописи в X чи Facebook.

Графік, який поширив чеський євродепутат, про зниження рівня підтримки правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) ще не має ані джерела, ані пояснення, що саме рахували. До того ж шкала дат тягнеться в майбутнє – аж до 15 жовтня, хоча допис з'явився 11 жовтня.



Скриншот допису в X

Інфраструктура російських інформаційних операцій розміщена не лише на серверах "Яндексу". Шведська організація Qurium з'ясувала, що мережа Doppelganger, яка клонувала сайти західних медіа, працювала з європейських дата-центрів. А тексти для фейкових акаунтів російські оператори часто генерують у ChatGPT, заходячи через VPN.

Російські боти на виборах

Цю історію можна було б списати на звичайну прикру помилку. Проте важливіше інше: чому так багато людей так швидко в неї повірили.

Під дописами про удари по "Яндексу" західні користувачі масово жартують про відсутність ботів у соцмережах.

Відомий американський історик Тімоті Снайдер припустив, що частина онлайн-підтримки Дональда Трампа й AfD залежала від російських серверів.

"Що ж, це швидкий висновок, і, без сумніву, ще з'являться дані, але, судячи з сьогоднішніх свідчень, схоже, що значна частина роботи ботів на підтримку Трампа й AfD безпосередньо залежить від російських дата-центрів", – зазначив Тімоті Снайдер.

У коментарі до допису Снайдера Кайл Дункан написав: "Зробив допис про російські звірства, і за три години він набрав 10 тисяч переглядів – і жодного емодзі зі сміхом. Зазвичай у мене щонайменше 15% таких реакцій або тролячих коментарів. Приємний перепочинок від темних земель".

Саме явище російських ботів давно та добре всім відоме. Наприклад, цього тижня прем'єр Великої Британії визнав, що Росія втручалася в референдум про вихід його країни з ЄС у 2016 році. Зараз ця машина працює на повну перед кількома важливими виборами.

В Німеччині у вересні ультраправа AfD виграла вибори в одній зі східних земель, набравши майже 44%. Перед цим німецькі спецслужби фіксували фейкові відео з логотипами відомих медіа, які дискредитували конкурентів AfD та ще однієї проросійської сили.

Французька служба Viginum, яка відстежує іноземне цифрове втручання, також пов'язала інформаційні атаки на ймовірних кандидатів із російськими мережами. У США адміністрація Трампа в 2025 році розпустила декілька державних структур, які працювали над протидією іноземному впливу.

На цьому тлі новина про те, що російські сервери горять, а ботів нібито поменшало, здавалася нарешті справжньою відповіддю за багато років. Тому люди так охоче в неї повірили.

Спростування не працюють

Вже давно американці та європейці чують про втручання Росії у їхні вибори. Захід із російською пропагандою справді боровся, але переважно її відстеженням та спростуванням.

Лише проєкт ЄС EUvsDisinfo з 2015 року зібрав понад 17 тисяч прикладів проросійської дезінформації. І сам визнає, що це лише верхівка айсберга. Проблема в тому, що такий підхід завжди лише наздоганяє, а російський конвеєр працює дедалі швидше завдяки штучному інтелекту.

Bloomberg у своєму розслідуванні нарахував понад 190 вигаданих історій з серпня 2023 року – від фейкових відео з "очевидцями" до підроблених сюжетів BBC. А в першому кварталі 2026 року мережа виробляла фейки вдвічі швидше, ніж роком раніше.

Важливий урок від українських дронів

Що ж тоді працює? Досвід підказує: не спростовувати кожен фейк окремо, а вимикати саму фабрику, яка їх виробляє.

Такі приклади вже були. У день виборів до Конгресу 2018 року США заблокували доступ до інтернету російській фабриці тролів Internet Research Agency і тримали її офлайн ще кілька днів після голосування.

Щоб вимкнути ботів, не завжди потрібні дрони над Рязанню. Значна частина російської інфраструктури працює в самій Європі, на європейських серверах і через європейські компанії. Країни можуть вимикати цю інфраструктуру в себе вдома: через суди, санкції, жорсткі вимоги до хостингів і соцмереж, кримінальні справи проти посередників.

Сама ця ідея не нова: аналітики Atlantic Council і CEPA пропонували доповнити захист від дезінформації більш агресивними методами ще в 2020 році – кіберінструментами, санкціями, ударами по фінансуванню.

Гібридна війна має просту арифметику. Створити фейк дешево та швидко. Спростувати його – дорого, довго, і той, хто спростовує, завжди на крок позаду. Тому сторона, яка лише захищається, програє.

Удари по "Яндексу", на жаль, не вимкнули ботів, але показали дві речі. По-перше, у західних суспільствах є запит на рішучі дії. По-друге, в російської машини впливу є інфраструктура, яку можна вивести з ладу.