"Більш декоративна": Федоров пояснив, чому відмовився від посади віце-прем'єра

Михайло Федоров висловив свою думку щодо функціоналу віце-прем'єра з питань оборони, віце-прем'єра з питань інновацій у війні. Це, на його думку, не сприяє реалізації його сильних сторін.

Про таке Федоров сказав у великому інтерв'ю для "Української правди", яке опублікували 29 липня.

Чому Федоров відмовився від посад віце-прем'єра?

Ексочільник Міноборони пояснив специфіку функціоналу посад, яку зрозумів за період роботи в уряді.

Віце-прем'єр без міністерства – це, по суті, як радник, який може радити системі, як працювати, але в тебе немає можливості сформувати команду, впливати на реальний результат,

– сказав Федоров.

Він вважає, що на цій посаді може виникати інституційний конфлікт із міністерствами, за які він відповідає, оскільки не має впливу на призначення їхніх керівників.

Крім того, його бачення державної політики може не збігатися з підходами цих відомств. На думку Федорова, "це більше декоративна посада", яка не дає можливості повною мірою реалізувати його сильні сторони.

Під час інтерв'ю Михайло Федоров також висловився щодо розбіжностей між Міноборони та Генштабом. Він зазначив, що виникали інституційні суперечності щодо темпів змін і розширення можливостей для молодих лідерів. Водночас Федоров наголосив, що Міноборони не блокувало рішень Генштабу чи головнокомандувача.

Разом із тим, причиною звільнення Федорова стало "велике незадоволення у багатьох людей" після початку перебудовування процесів.