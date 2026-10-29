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Справжній переможець виборів в Ізраїлі – арабські партії

Ігор Семиволос Автор колонки

Життя насправді бентежне: очікуєш одного, а отримуєш по повній програмі. В Ізраїлі так і сталося. Зараз шукають пояснень: чи то Бібі в останній момент вдалося максимально мобілізувати свій електорат, чи то його виборці воліли мовчати про свій вибір. Так буває.

Але очевидно одне: ні Бібі, ні сіоністська опозиція не досягли бажаного. Справжніми переможцями цих виборів є арабські партії, яких ізраїльські націоналісти всіх мастей не хочуть бачити партнерами. У 2022 році вони мали 10 мандатів, тепер – близько 19. Про це пише Ігор Семиволос.

 
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Чому результати виборів саме такі?

Причина такого результату, на мою думку, очевидна. Головний подразник – праворадикальний Ітамар Бен-Гвір з його фашизоїдною програмою і репресивною машиною внутрішньої безпеки.

Другий тригер мобілізації виборців – спроба зняти арабські партії з виборів. ЦВК їх зняла, Верховний суд рішення скасував, але політичний наслідок ми побачили.

Що далі?

З великою ймовірністю на Ізраїль чекають нові вибори, бо жодна зі сторін не дотягне до 61 мандата, необхідного для утворення коаліції. З арабськими депутатами поки не готові говорити ні Бібі, ні опозиція. Бібі будував кампанію на страху перед арабами, а сіоністська опозиція заздалегідь відмовилася від союзу з ними. Підозрюю, що вона розраховувала на інший фінал – не той, де навіть першості не взяла.

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Позачергові вибори для кожного будуть складнішими, ніж ці. Тому рішення треба ухвалювати зараз: або зливати все в унітаз, або ризикувати й домовлятися з арабами.

Беннет уже раз вибачався перед виборцями за союз із Раамом – вибачиться ще раз. Тим більше, що кращого результату годі чекати. Складніше буде з Ліберманом, а без нього арифметика не сходиться.

Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.

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