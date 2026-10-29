Справжній переможець виборів в Ізраїлі – арабські партії

Але очевидно одне: ні Бібі, ні сіоністська опозиція не досягли бажаного. Справжніми переможцями цих виборів є арабські партії, яких ізраїльські націоналісти всіх мастей не хочуть бачити партнерами. У 2022 році вони мали 10 мандатів, тепер – близько 19. Про це пише Ігор Семиволос.

Adv

популярні відео

Чому результати виборів саме такі?

Причина такого результату, на мою думку, очевидна. Головний подразник – праворадикальний Ітамар Бен-Гвір з його фашизоїдною програмою і репресивною машиною внутрішньої безпеки.

Другий тригер мобілізації виборців – спроба зняти арабські партії з виборів. ЦВК їх зняла, Верховний суд рішення скасував, але політичний наслідок ми побачили.

Що далі?

З великою ймовірністю на Ізраїль чекають нові вибори, бо жодна зі сторін не дотягне до 61 мандата, необхідного для утворення коаліції. З арабськими депутатами поки не готові говорити ні Бібі, ні опозиція. Бібі будував кампанію на страху перед арабами, а сіоністська опозиція заздалегідь відмовилася від союзу з ними. Підозрюю, що вона розраховувала на інший фінал – не той, де навіть першості не взяла.

Реклама

Позачергові вибори для кожного будуть складнішими, ніж ці. Тому рішення треба ухвалювати зараз: або зливати все в унітаз, або ризикувати й домовлятися з арабами.

Беннет уже раз вибачався перед виборцями за союз із Раамом – вибачиться ще раз. Тим більше, що кращого результату годі чекати. Складніше буде з Ліберманом, а без нього арифметика не сходиться.