Чи відповідає міська інфраструктура цьому запиту, читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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За двадцять років роботи в івент-індустрії я переконався: люди приходять на заходи не лише заради конкретної вистави чи улюбленого артиста, а заради емоцій. Водночас війна ускладнює проведення заходів. Лише за першу половину вересня 2026 року в Україні скасували 252 події, які були в афіші квиткового оператора Karabas.

Попри це, культурний ринок Києва продовжує працювати. У 2025 році столиця отримала статус Міста музики ЮНЕСКО. Того ж року комунальні театри зафіксували 635 990 платних відвідувань і ще 41 780 відвідувань благодійних вистав, а муніципальні концертні колективи провели 460 концертів для 287 800 слухачів. За перше півріччя 2026 року шість колективів КМДА організували ще 193 концерти для 104 000 глядачів.

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Це лише частина ринку. За моєю попередньою оцінкою, заснованою на аналізі відкритих афіш, календарів майданчиків, даних квиткових операторів і публікацій, у Києві щороку може відбуватися близько 3400 заходів для аудиторії від 200 осіб із сукупною відвідуваністю близько 1,8 мільйона разів. Дохід українського ринку розваг у 2026 році може становити 148,75 мільйона доларів, за прогнозом Statista Market Insights. Прогноз для театру та сценічного мистецтва становить 40,63 мільйона доларів.

Але чи здатна київська інфраструктура забезпечити стабільне проведення заходів під час війни та що потрібно змінити, щоб ринок розвивався?

Яким має бути новий Event Hall

Купуючи квиток на концерт, людина розраховує на емоційний досвід. Але в Києві до рішення про покупку додаються інші питання: чи працюватиме метро, скільки коштуватиме таксі, чи не перерве концерт повітряна тривога і чи вдасться повернутися додому до комендантської години.

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Я проаналізував 41 велику івент-локацію Києва та передмістя за двома критеріями – площа зали понад 1000 квадратних метрів і місткість понад 1000 гостей. Попередньо обидві умови виконують лише дев'ять майданчиків. Вони не завжди взаємозамінні: виставковим павільйонам може бракувати сценічної інфраструктури, концертні зали не підходять для всіх форматів, а відкриті простори залежать від погоди й безпекових обмежень. Крім того, не всі майданчики мають оптимальну транспортну доступність, автономні інженерні системи та захисну інфраструктуру відповідної місткості.

Новий багатофункціональний комплекс я б починав проєктувати не з дизайну чи кількості місць, а з потреб відвідувачів і вимог до бізнесу.

Ключові умови для створення нового майданчика

Перша умова – транспортна доступність. Комплекс має бути розташований поблизу станції метро, бажано за 5 – 10 хвилин пішки. Також потрібні зручний під'їзд таксі, доступ до громадського транспорту й окрема логістика для технічних команд. Метро не гарантує безперервного сполучення під час тривог, тому важливо враховувати особливості конкретної станції та маршруту.

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Друга умова – безпека. Укриття потрібно інтегрувати в проєкт комплексу, а не шукати окремо після будівництва. Воно має відповідати вимогам цивільного захисту та вміщувати всіх відвідувачів і працівників. Саме по собі підземне розташування цього не гарантує. Наявність укриття також не скасовує вимог щодо припинення заходу під час повітряної тривоги.

Третя умова – автономність. Резервне електропостачання, вентиляція, клімат-контроль і зв'язок мають забезпечувати належні умови для людей та стабільну роботу обладнання. Це впливає і на комфорт гостей, і на операційні ризики організаторів.

Четверта – багатофункціональність. Комплекс має приймати концерти, конференції, виставки, театральні постановки й корпоративні події. Трансформація простору дасть змогу використовувати його протягом усього тижня, а не лише у дні великих концертів, і диверсифікувати доходи.

П'ята умова – комфорт. Фоє, лаунж-зони, бари й місця для зустрічей мають бути частиною концепції. Люди приходять на події не лише заради сцени, а й заради спільного досвіду та спілкування.

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Нова інфраструктура може збільшити і відвідуваність. Наприклад, у залі на 1200 місць зростання заповнюваності з 70% до 80% означатиме 120 додаткових гостей на захід. За 100 заходів на рік це 12 000 додаткових відвідувань.

Скільки коштує побудувати такий Event Hall

Я підготував попередню архітектурну концепцію підземного багатофункціонального Event Hall на 1800 гостей, отримав комерційну пропозицію на будівництво та розробив фінансову модель експлуатації.

За розрахунками, вартість будівництва такого комплексу становить близько 435,7 мільйона гривень. Придбання землі до суми не входить.

Де знайти землю? Для проєкту потрібна ділянка, на якій можна розмістити підземну будівлю розміром приблизно 50×64 метри, входи й виходи та інженерну інфраструктуру.

Наприклад, ділянку площею 0,4 гектара у Святошинському районі пропонують приблизно за 19,6 мільйона гривень, ділянку площею 1 гектар в районі Академмістечка – за 51,4 мільйона, а за 0,61 гектара в центральній частині Києва просять понад 134 мільйони гривень.

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Перед вибором ділянки потрібно перевірити містобудівні обмеження, геологію, рівень ґрунтових вод, підземні комунікації та можливість будівництва. Тому загальні інвестиції залежатимуть не лише від ціни землі, а й від придатності ділянки для проєкту.

Чи має такий Event Hall інвестиційну перспективу? Комплекс може заробляти не лише на оренді зали, а й на технічному обладнанні, барах, кейтерингу, виставках, торгових і рекламних площах та спонсорських контрактах.

За базовим оптимістичним сценарієм, у 2029 році він має отримати близько 204 мільйони гривень доходу на рік і 152 мільйони EBITDA. Розрахункова внутрішня норма дохідності становить близько 21%, а окупність вкладень без урахування вартості землі настає у 2031 році.

Де взяти кошти?

З огляду на комерційний потенціал і соціальне значення такого об'єкта, бачу кілька можливих джерел фінансування.

Перше можливе джерело інвестицій – пайовий інвестиційний фонд. Уявіть, що кожен киянин може інвестувати та отримати власну частку в майбутньому Event Hall. Умовно кажучи, придбати свій квадратний метр культурного простору. Тут можлива участь держави.

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Друге джерело – стратегічний інвестор чи група інвесторів.

Також можна будувати коштом міжнародних грантів. Вони можуть профінансувати окремі соціальні, освітні чи інклюзивні складові комплексу.

Банківське кредитування. Часткове залучення кредитних коштів може профінансувати будівництво або забезпечити оборотний капітал на початковому етапі експлуатації.

Найбільш реалістичним я вважаю комплексний підхід. Для цього потрібно створити окрему прозору управлінську компанію з професійним менеджментом, фінансовою звітністю та зрозумілими правилами для інвесторів.

Успіх такого Event Hall, я впевнений, перевершить всі очікування. Він розширює аудиторію, кристалізує новітній підхід до заходів і виконує надважливу сьогодні соціально-психологічну функцію.