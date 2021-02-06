Міжнародний валютний фонд створили після Другої світової війни. Його основною метою було допомогати тим економікам, які перебували у стані фінансової кризи.

Що це за установа, з якою метою її створили і чому співпраця з МВФ – пріоритетна для майже 200 країн планети – розповіли у матеріалі журналісти.

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Кризи нікому не вигідні

У 1945 році задля стабільності у світі і якісної співпраці між країнами 44 уряди підписали у Сполучених Штатах Америки Бретон-Вудську угоду. У державах Західної Європи давно помітили, що кризи в сусідніх країнах неминуче впливають і на їхній власний добробут.

Тому що насправді кризи невигідні нікому. Західна цивілізація побудована за принципом торгівлі, а не війни. І тому чим багатіші країни, тим краще всім країнам Західної цивілізації,

– зазначив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Інвестиція у майбутнє

У 1992 році Україна підписала угоду про вступ до МВФ. А з 1994 року – активно співпрацює з цією установою, використовуючи її фінансові і технічні можливості.



МВФ висуває свої умови / Фото AFP

Щоправда, перед тим, як надати кредит, Фонд висуває свої умови – впровадження реформ. Для чого? Це своєрідна інвестиція в майбутнє. Адже представники Фонду мають бути впевнені в тому, що позичені гроші їм повернуть, а реформи посприяють цьому поверненню.

Більшість механізмів кредитувань направлені на країни із низьким економічним розвитком. В цифрах це 1,4 мільярда людей, або 20% населення планети. Розмір кредитів залежить від фінансових потреб країни, від економічного положення і прогресу,

– розповів представник МВФ Шон Нолан.

Навесні минулого року Україна суттєво збільшила дефіцит бюджету, аби перенаправити гроші на боротьбу з коронавірусом. Тож на кінець 2020 року у кошторисі бракувало немало – понад сотню мільярдів гривень.

Україна не виконує умови МВФ

Полегшити ситуацію міг би черговий транш від МВФ – у сумі приблизно 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Однак ці гроші у 2020 році так і не надійшли, адже українська влада не виконала обіцяні реформи. За словами Фурси, в України є 3 основні проблеми:

антикорупційна політика, тобто руйнування антикорупційних реформ;

невиконання зобов'язань України щодо судової реформи;

державне регулювання ціни, зокрема коли мовиться про тарифи.

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Звісно, як варіант, можна позичити гроші на зовнішніх ринках. Однак країни, які не співпрацюють з Міжнародним валютним фондом, мають не найкращу репутацію серед кредиторів.

Чи справді ситуація під контролем

Водночас у Кабінеті Міністрів переконують, що ситуація перебуває під контролем. З реформами, попри дефіцит грошей, у Кабміні не поспішають. А довіру до фонду серед громадян "підриває" істерія на проросійських телеканалах, значну частину яких заблокували.



Україна вмовлятиме МВФ про допомогу / Фото The Daily Reckoning

Мовиться про повсякденні теревені пропагандистів – про заокеанське управління, зокрема, через МВФ. Втім експерти бачать цьому чітке пояснення.

Це парадигма російської пропаганди, яка намагається посіяти думку, що західний світ – це не для України і затягти державу назад в Митний союз. З іншого боку, вони виступають не так проти самого МВФ, як проти змін,

– зауважив Фурса.

Утім робити реформи все ж таки доведеться. Економічні експерти нагадують, що вже у вересні Україні потрібно буде заплатити чималі гроші за зобов'язання щодо зовнішнього боргу єврооблігаціями.

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І тоді вчергове доведеться в екстреному режимі намагатися вмовити МВФ надати допомогу. Однак цього можна не допустити, якщо влада просто виконає обіцяне фондові.