Международный валютный фонд создали после Второй мировой войны. Его основной целью было помогать тем экономикам, которые находились в состоянии финансового кризиса.

Что это за учреждение, с какой целью его создали и почему сотрудничество с МВФ – приоритетное для почти 200 стран планеты – рассказали в материале журналисты.

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Кризисы никому не выгодны

В 1945 году для стабильности в мире и качественного сотрудничества между странами 44 правительства подписали в Соединенных Штатах Америки Бретон-Вудское соглашение. В государствах Западной Европы давно заметили, что кризисы в соседних странах неизбежно влияют и на их собственное благосостояние.

Потому что на самом деле кризисы невыгодны никому. Западная цивилизация построена по принципу торговли, а не войны. И поэтому, чем богаче страны, тем лучше всем странам Западной цивилизации,

– отметил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Инвестиция в будущее

В 1992 году Украина подписала соглашение о вступлении в МВФ. А с 1994 года активно сотрудничает с этим учреждением, используя его финансовые и технические возможности.



МВФ выдвигает свои условия / Фото AFP

Правда, перед тем, как предоставить кредит, Фонд выдвигает свои условия – внедрение реформ. Для чего? Это своеобразная инвестиция в будущее. Так как представители Фонда должны быть уверены в том, что занятые деньги им вернут, а реформы поспособствуют этому возвращению.

Большинство механизмов кредитования направлены на страны с низким экономическим развитием. В цифрах это 1,4 миллиарда человек, или 20% населения планеты. Размер кредитов зависит от финансовых потребностей страны, от экономического положения и прогресса,

– рассказал представитель МВФ Шон Нолан.

В прошлом году весной Украина существенно увеличила дефицит бюджета, чтобы перенаправить деньги на борьбу с коронавирусом. Поэтому на конец 2020 года в смете не хватало немало – больше сотни миллиардов гривен.

Украина не выполняет условия МВФ

Облегчить ситуацию мог бы очередной транш от МВФ – в сумме примерно 1 миллиард 300 миллионов долларов. Однако эти деньги в 2020 году так и не поступили, потому что украинская власть не выполнила обещанные реформы. По словам Фурсы, у Украины есть 3 основных проблемы:

антикоррупционная политика, то есть разрушение антикоррупционных реформ;

невыполнение обязательств Украины по судебной реформе;

государственное регулирование цены, в частности когда речь идет о тарифах.

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Конечно, как вариант, можно занять деньги на внешних рынках. Однако страны, которые не сотрудничают с Международным валютным фондом, имеют не лучшую репутацию среди кредиторов.

Действительно ли ситуация под контролем

В то же время в Кабинете Министров убеждают, что ситуация находится под контролем. С реформами, несмотря на дефицит денег, в Кабмине не спешат. А доверие к Фонду среди граждан "подрывает" истерия на пророссийских телеканалах, значительную часть которых заблокировали.



Украина будет уговаривать МВФ оказать помощь / Фото The Daily Reckoning

Речь идет о повседневной болтовне пропагандистов – о заморском управлении, в частности, через МВФ. Впрочем, эксперты видят этому четкое объяснение.

Это парадигма российской пропаганды, которая пытается посеять мысль, что западный мир – это не для Украины, и затащить государство обратно в Таможенный союз. С другой стороны, они выступают не так против самого МВФ, как против изменений,

– заметил Фурса.

Однако, проводить реформы все же придется. Экономические эксперты напоминают, что уже в сентябре Украине нужно будет заплатить немалые деньги за обязательства по внешнему долгу еврооблигациями.

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И тогда в очередной раз придется в экстренном режиме пытаться уговорить МВФ оказать помощь. Однако этого можно избежать, если власть просто выполнит обещанное фонду.