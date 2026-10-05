Водночас окремі народні депутати починають просувати відверті сценарії капітуляції. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Роттердамський сценарій Путіна та вибір України

Володимир Путін зараз намагається розіграти в Україні так званий Роттердамський сценарій. Це той самий план, за яким у травні 1940 року Гітлер змусив Нідерланди підписати капітуляцію. Нідерландська армія тоді тримала оборону і не була знищена, але ворог переніс бойові дії у глибокий тил. Після масованих авіанальотів цивільне населення не витримало, і країна здалася.

Путін діє за тією ж нацистською логікою. На полі бою для Росії ситуація складна: Збройні сили України показують успіхи, перехоплюють ініціативу та розгортають унікальні операції, як-от "Вівальді" на півночі Донеччини. Ворог зазнає колосальних втрат і здається в полон цілими підрозділами. Саме тому Кремль намагається залякати цивільних, завдаючи ударів по портовій інфраструктурі Одеси та мостах, аби переконати нас, що "нормального життя більше не буде".

Але цьому є противага – британський сценарій 1940 року. Коли нацисти влаштували Бліц і килимові бомбардування Лондона, британці щоранку йшли на роботу, відводили дітей у садочки та пили чай. Вони не вийшли на мітинги з вимогами скласти зброю. Ми маємо стояти саме на цьому сценарії. Як зазначив у своєму зверненні Роберт "Мадяр" Бровді: "Армія загартувалася, і українському тилу також час подорослішати та спиратися лише на власні сили".

"План миру" чи методички Кремля?

На цьому тлі дивують заяви деяких українських політиків. Народний депутат Олексій Гончаренко видав "план", у якому пропонує домовлятися з Росією "крок за кроком": мовляв, спочатку домовитися не бити по школах, потім по лікарнях, далі по мостах і залізниці.

Хочеться запитати: ми взагалі в одній країні живемо? Україна ніколи не завдавала ударів по школах, лікарнях чи цивільних логістичних центрах. Про що ми маємо домовлятися з агресором, який свідомо нищить нашу інфраструктуру? Жодного реального припинення вогню Росія нам не пропонує, окрім короткострокових пауз на свята, які вигідні їй самій.

Більшість пунктів, які озвучує Гончаренко, дивовижним чином збігається з методичками Кремля. Зупинка по лінії фронту, відмова від курсу на НАТО, захист російської мови та церкви. Нам фактично пропонують зробити Донбас предметом торгу та перекреслити Конституцію України.

Жорстка відповідь і питання без відповіді

На ці пропозиції вже влучно відповів Володимир В'ятрович, зазначивши, що це не переговори, а намагання благати пощади, підставляючи горло під ніж убивці. Таке в нашій історії вже було сто років тому, і ми знаємо наслідки.

Президент України Володимир Зеленський також чітко відреагував на подібні заяви депутатів. Він наголосив, що збереження єдності – це відповідальність народних обранців, а здавати інтереси держави не можна за жодних обставин.

"Я розумію, що від цих людей точно не залежить перемовний процес, тому народ України може бути спокійним", – підкреслив президент.

І наостанок: у Росії Олексій Гончаренко офіційно оголошений "терористом та екстремістом". Здаватися в полон ворогу він особисто точно не готовий. Тоді чому він пропонує капітулювати усій країні? Це питання залишається відкритим.