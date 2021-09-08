Загалом, цьогорічне зростання цін на сировину є загальносвітовим трендом. Але зараз основним драйвером цін на газ в Європі стали не об'єктивні економічні чинники – а агресивні дії "Газпрому", адже, ціни на іншу сировину, наприклад, нафту та мідь останні тижні особливо не міняються. У випадку залізної руди – взагалі падають. Натомість росіяни намагаються встановити контроль над європейським ринком газу, розганяючи ціну штучно створеним дефіцитом.

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Обсяги поставки газу в Європу почали скорочуватись ще наприкінці липня. Австрійський хаб у місті Баумгартен вже на початку серпня був наповнений лише на третину, коли звичайний рівень для такого періоду – дві третини. Напівпорожніми у серпні були і сховища в Німеччині, значною мірою контрольовані "Газпромом". ​

Наразі обсяг газових запасів у Європі на 20% нижчий, ніж у середньому в аналогічні періоди попередніх років. А поставки російського газу в Німеччину газогоном "Ямал – Європа" скоротилися до найнижчого значення за 2 тижні.

Фактично, РФ намагається напередодні опалювального сезону поставити всю Європу в "стійло" високою ціною на газ.

Очевидно, що для нас ці високі ціни на газ виллються у значне підвищення тарифів – і це серйозний виклик для країни. Виклик, не просто пов'язаний з об'єктивними економічними факторами, а спричинений агресивними діями нашого ворога. Дати гідну відповідь на цей виклик – спільне завдання для нас всіх, безвідносно політичних уподобань та позицій.

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Ключове, що треба зробити – збільшити обсяг бюджет на субсидії (за неофіційною інформацією, таке рішення вже готується Урядом) та полегшити критерії доступу до них. Адже боротись із зловживаннями субсидіями, коли ціни в платіжках швидко зростають – неефективно.

Недолуге застосування правил виконавцями на місцях часто призводить до абсурдних ситуацій, коли прості люди не отримують субсидію.

Маю приклад такої ситуації. Особисто знайомий з жінкою, місячний дохід якої 5 000 гривень. Зимова платіжка – теж 5 000 гривень. І це лише за тепло. Водночас субсидію вона не отримує, бо має машину. "Жигулі", яким вже 30 років. І таких випадків, на жаль, дуже багато.

Зараз, коли до світового інфляційного тренду доєднались агресивні дії нашого ворога, критично важливо бути готовими дати рішучу відповідь на них. Це не питання війн між владою чи опозицією, як і не питання внутрішніх політичних розборок.

Росіяни почали використовувати інфляційний тренд у світі для агресивного впливу на нас, тому ми маємо давати їм об'єднану відсіч. Самовбивчі внутрішньополітичні війни навколо тарифів потрібно завершити. А на зовнішньополітичній арені необхідно сформувати максимально солідарну позицію щодо протидії РФ із нашими західними партнерами.

Стратегічно ж, найкраща відповідь – позбутися залежності від російського газу за рахунок енергоефективності, збільшення власного видобутку та диверсифікації джерел постачання.