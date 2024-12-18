Про це пише 24 Канал з посиланням на проєкт ТСН "Наодинці". До слова, росіян в Україні тільки більшає. Сирський оцінив їхню кількість у 2024 році. Але запевнив, що Україна має стратегію оборони.

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Психіатр про жорстокість окупантів

Глузман наголосив, що російська армія сьогодні зовсім інша, ніж була радянська армія. "Це ще страшніше і гірше", – висловився він.

До того ж ворожа преса постійно називає українців фашистами і стверджує, що російськомовних в Україні переслідують. Водночас Глузман підкреслив: давав це інтерв'ю на телебаченні російською.

Хто такий Семен Глузман



Це колишній дисидент і політв'язень. У 1972 році СРСР засудив його на 7 років таборів, а потім додав 3 роки заслання – за те, що Глузман розвінчував каральну психіатрію. Покарання він відбував разом із відомими українськими дисидентами.



Глузман став правозахисником, за незалежної України увійшов до складу Асоціації психіатрів і низки іноземних професійних асоціацій, став одним із авторів Закону України "Про психіатричну допомогу". Був співголовою Комітету "Бабин Яр", експертом Організації Об'єднаних Націй з прав людини.

Утім, деякі росіяни все ж здаються в полон – переважно ті, хто зовсім молодий і не розуміє, що робить на війні.

Наостанок психіатр додав: ненависть росіян до українців – це своєрідний захист. Утім, Глузман не уточнив, від чого саме ворог захищає себе.