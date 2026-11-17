Кірієнко заявив, що треба бути готовим до того, що мільйони людей можуть повернутися до мирного життя. Про це пише Вадим Денисенко.

Adv

популярні відео

Отже, що це означає?

Раніше березня все одно нічого не буде. Нинішня заява потрібна російській владі для підтримання позитивних настроїв в суспільстві на фоні погіршення економічної ситуації та розгортання нової хвилі бензинової кризи.

Перед закінченням війни росіяни мають розробити якісь чергові заборони. Підготовка до закінчення війни почнеться саме з цього, і ми це відразу побачимо. Поки що ніяких ознак не видно.

Але навіть така підготовка не означатиме нічого. Росіяни завжди зможуть сказати, що мирні переговори зірвали українці, європейці та рептилоїди, які керують світом.

Для особливо довірливих нагадаю: приблизно те саме і за схожих обставин Кірієнко говорив два роки тому.