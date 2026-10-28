Утім, за цими гучними політичними деклараціями ховається зовсім інша реальність: що більше розмов про мир, то очевиднішою стає їхня повна відірваність від того, що насправді відбувається на полі бою та в кабінетах Кремля. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Україна чітко окреслює свою адженду. Якщо говорити про технічний рівень контактів, то Київ ставить руба конкретні речі: перші деескалаційні кроки щодо енергетичної інфраструктури, безпека судноплавства на морі, повернення полонених і, головне, надійні гарантії безпеки. Натомість Москва відповідає абсурдними дзеркальними вимогами, заявляючи, що якихось особливих гарантій потребує саме вона – держава-терорист, яка сама зруйнувала міжнародне право.

Ілюзія діалогу та небезпечні дзвінки

Поки Трамп публічно фантазує про швидкий саміт, європейські політики продовжують наступати на старі дипломатичні граблі. Контакти посадовців Фінляндії чи Норвегії з Москвою, бажання "заміряти температуру" в Кремлі – це колосальна помилка, яка лише розмиває спільну позицію Заходу. Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен абсолютно влучно зазначила: про такі сепаратні дзвінки союзників навіть не попереджали.

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Будь-яка спроба вести діалог з агресором за нинішніх умов демонструє йому виключно слабкість і безкарність. Як справедливо зауважують досвідчені дипломати, це дає Путіну прямий карт-бланш на продовження війни. На будь-яку розмову про Донбас чи необхідність зупинити бійню російський диктатор реагує однаково: читає західним лідерам псевдоісторичні лекції про Рюриковичів, східних слов'ян і печенігів або ж згадує, як Росія колись "не пускала Швецію в Балтику". Спілкуватися мовою раціональних аргументів із бункерним дідом, який живе вигаданим минулим, – це марнування часу, яке ворог сприймає як зелене світло для подальших атак.

Фантазії про повернення нафтових гігантів

На цьому тлі видання Financial Times та The New York Times вражають публікаціями про так званий "план Дмітрієва" – очільника Російського фонду прямих інвестицій. Західні журналісти на повному серйозі розмірковують про можливість скасування санкцій проти цього фонду та залучення американських компаній до відновлення прокачування нафти трубопроводом "Дружба". Виникає просте запитання: автори цих матеріалів узагалі дружать із логікою?

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Достатньо згадати приклад гіганта ExxonMobil. У 2022 році Росія просто тупо конфіскувала 30-відсоткову частку компанії в проєкті "Сахалін-1". Американці втратили мільярди доларів інвестицій, прямо заявляють про вимоги компенсації й не мають жодного наміру повертатися до країни-грабіжника.

Хто з притомних топменеджерів піде в Росію після такого прецеденту? Навіщо американському бізнесу цей нескінченний головний біль із ФСБ і божевільним диктатором, коли є Венесуела з колосальними розвіданими запасами, стабільна Гаяна, Аляска чи власні проєкти в США? Вірити в масове повернення американських інвестицій у Москву можуть хіба що ті, хто абсолютно не розуміє природи капіталу.

Друк трильйонів проти рекордної пропаганди

Ще один показовий міф – це заяви про безмежну фінансову стійкість Кремля. ЗМІ розганяють новини Bloomberg про те, що Росія нібито заробила рекордні 2,76 мільярда доларів за тиждень на морському експорті нафти завдяки перевезенням танкерами. Проте ніхто не показує реального дисконту, з яким продається ця підсанкційна нафта, і не рахує витрат на війну.

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Якщо в російській економіці все настільки блискуче, чому центробанк Росії змушений іти на безпрецедентний друк грошей? Лише за один раз російським банкам за схемою репо влили астрономічні вісім трильйонів рублів – суму, співмірну з усім дефіцитом їхнього бюджету. Банківська система тріщить по швах, а в регіонах починаються масові скорочення: та ж Іркутська область уже відкрито заявляє про плани звільнити до 40% працівників бюджетної сфери. Реальний стан справ агресора – це фінансова прірва, яку неможливо прикрити жодними голосними заголовками.

Відповідь мовою сили: Тула та Липецьк

Єдине, що насправді стримує та руйнує Росію, – це методична робота українських далекобійних засобів. Зеленський відверто визнав: пауза тривалістю щонайменше 72 години, коли ми свідомо не били по ворожих нафтопереробних заводах, щоб перевірити готовність до деескалації, не дала жодного результату. Нам навіть ніхто не подякував, а російський терор не припинився ні на хвилину.

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Тому відповідь має бути виключно жорсткою. Коли не летить по НПЗ, українські дрони та ракети масовано накривають інші законні цілі ворожого ВПК. Удар по Новомосковському хімічному підприємству "Азот" у Тульській області, атака на Новолипецький металургійний комбінат, знищення баз зберігання балістики та дата-центрів – ось та номенклатура, яка завдає ворогу незворотних збитків. Росіяни можуть скільки завгодно звітувати про збиття сотень дронів, але палаючі корпуси хімічних і металургійних заводів красномовніші за будь-які звіти їхнього міноборони.

Комплекси диктатора та глухий кут

Показовою ілюстрацією повної ізоляції Путіна став його нещодавній фарс із лідерами країн Африки. Кремль намагався створити картинку масштабного міжнародного визнання, проте в підсумку отримав чергове приниження. Кадри зустрічі Путіна з новообраним президентом Мозамбіку Даніелем Чапо буквально підірвали мережу: російський диктатор, який панічно боїться здаватися низьким і роками носить спеціальне взуття з прихованими підборами, виглядав на тлі африканського гостя абсолютно безпорадно.

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Ця карикатурна закомплексованість – точний портрет сучасної Росії. Країна, яка погрожує світу ядерним кийком і намагається диктувати умови глобальним гравцям, насправді перебуває у стані глибокої деградації. Ані порожні обіцянки Трампа закінчити війну за лічені дні, ані наївні дзвінки європейців не здатні зупинити агресію. Путін боїться реальних переговорів і розуміє лише силу.

І чим більше палатиме російська промисловість під ударами нашої зброї, тим швидше впаде цей кривавий картопляний колос.