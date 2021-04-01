Минулого тижня всі обговорювали дослідження Рейтинг і 70% українців, які впевнені, що COVID-19 створено навмисно. Але в дослідженні 63 сторінки й там є багато цікавих даних.

Головний укол року: чому українці відмовляються

Попри те, що в ефірах чуємо про "не таких" українців, які не хочуть вакцинуватись, є числа, які надихають. Наприклад, на 9% більше українців готові вакцинуватись, якщо це буде безкоштовно. І ще на 10% додатково збільшується к-ть готових вакцинуватись, якщо держава застрахує від можливих побічних ефектів. І от вже не 38%, а 57 готові вакцинуватись.

Читайте також Хто першим почав заливати фейки про COVID-19 у вуха українців

Ще одне спостереження. 71% вважає, що вакцинація зменшить захворюваність в світі. Тобто, при достатньому інформуванні, 57% можуть стати 71%.

Чому говорю про інформування. Бо основні 2 причини неготовності вакцинуватись – недовіра до вакцини та страх побічних ефектів.

Вакцинація може зберегти життя. Ризики від перенесення хвороби в рази більші, ніж ризики вакцинації.

Вдала комунікація влади може змінити ставлення українців до вакцинації / Грфіки з фейсбук-сторінки Зоряни Скалецької

Не панікуйте, а комунікуйте.