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      Курс в Україні: чому було падіння гривні і як це вплине на споживчі ціни

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      Після незначного падіння гривня знову зміцнюється / gettyimages.com

      Через низку факторів сезонне падіння гривні відбулося не в листопаді-грудні, а в січні 2020 року. Тепер почалася традиційна тенденція укріплення гривні – з січня до середини цього року.

      Про це 24 каналу розповів директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

      Читайте також: Які наслідки зміцнення гривні: пояснення НБУ

      У попередні роки завжди падіння гривні припадало на листопад-грудень-січень. У 2019 році цього не відбулося. Через гарний врожай, заходило багато нерезидентів, які пропонували валюту. І ціни на енергоносії. Зараз ціни на газ і бензин дуже низькі. Можливо, в жовтні знову буде падіння гривні. Через сезонність,
      – зауважує Ілля Несходовський.

      За його словами, зміцнення гривні призведе до зниження споживчих цін. Зокрема, на товари, які напряму залежать від курсу гривні. Побутова техніка, одяг. Щодо продуктів харчування – вдвічі зріс імпорт овочей і молочних продуктів. Відповідно теж буде падіння цін. Але таким чином іде витиснення української молочної продукції.

      Що відбувається з курсом валют?

      Гривня почала зміцнення ще влітку 2019 року. У липні курс валют вперше за останні декілька років опустився нижче 25 гривень за долар.

      Зміцнення пояснюють так:

      • зростанням попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;
      • високим врожаєм зернових;
      • низькими цінами на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.

      Однак вже на початку 2020 року курс перейшов до падіння. У НБУ пояснювали, що курс гривні на початок 2020 року почав падати через сезонні фактори. На початку року імпорт переважає над експортом.

      курс гривні
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня
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