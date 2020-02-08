Курс в Україні: чому було падіння гривні і як це вплине на споживчі ціни

Через низку факторів сезонне падіння гривні відбулося не в листопаді-грудні, а в січні 2020 року. Тепер почалася традиційна тенденція укріплення гривні – з січня до середини цього року.

Про це 24 каналу розповів директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

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У попередні роки завжди падіння гривні припадало на листопад-грудень-січень. У 2019 році цього не відбулося. Через гарний врожай, заходило багато нерезидентів, які пропонували валюту. І ціни на енергоносії. Зараз ціни на газ і бензин дуже низькі. Можливо, в жовтні знову буде падіння гривні. Через сезонність,

– зауважує Ілля Несходовський.

За його словами, зміцнення гривні призведе до зниження споживчих цін. Зокрема, на товари, які напряму залежать від курсу гривні. Побутова техніка, одяг. Щодо продуктів харчування – вдвічі зріс імпорт овочей і молочних продуктів. Відповідно теж буде падіння цін. Але таким чином іде витиснення української молочної продукції.

Що відбувається з курсом валют?

Гривня почала зміцнення ще влітку 2019 року. У липні курс валют вперше за останні декілька років опустився нижче 25 гривень за долар.

Зміцнення пояснюють так:

зростанням попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;

високим врожаєм зернових;

низькими цінами на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.

Однак вже на початку 2020 року курс перейшов до падіння. У НБУ пояснювали, що курс гривні на початок 2020 року почав падати через сезонні фактори. На початку року імпорт переважає над експортом.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу