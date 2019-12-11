Чому гривня зміцнюється, а ціни не падають: пояснення Гончарука

Останнім часом українська валюта зміцнилася. 11 грудня долар коштує 23 гривні 69 копійок, а євро – 26 гривень 24 копійки. Однак ціни в Україні не падають.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу заявив, що зміцнення гривні – це добре для громадян України, бо вони стають багатшими.

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Від будь-якого явища хтось виграє, хтось програє,

– зауважив Гончарук.

Він додав, що відтепер кожна гривня, яку людина отримує більше важить, бо за неї "можна більше купити". За словами прем’єра, існує проблема, що при зниженні курсу гривні не так само стрімко падають ціни.

З цим потрібно працювати. Це робота Антимонопольного комітету. Ми зараз робимо все для того, щоб рівень конкуренції на всіх цих ринках був сильнішим і, як наслідок, ціни знижувалися швидше,

– наголосив політик.

Гончарук додав, що не кожна подія "впливає з сьогодні на завтра". Окремі речі, такі як зниження чи посилення гривні, впливає поступово.

"Це поступово впливає на те що ціни або ростуть повільніше, або знижуються по окремих позиціях. Але вони мають знижуватися швидше", – вважає прем’єр-міністр.

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Хто програє від зміцнення гривні

За словами Гончарука, програють українські експортери.

Ми розуміємо цей негативний вплив і шукаємо можливість їм зменшити негатив від цього явища,

– запевнив політик.

За словами Олексія Гончарука, зміцнення гривні – це в тому числі довіра до нашої національної валюти. Наразі в Україні дуже великий рівень доларизації економіки. "Дуже довго українці не вірили в свою національну валюту, а тому тримали свої заощадження у валюті іноземній", – зауважив Гончарук.

Як пояснюють зміцнення гривні у Нацбанку

Гривня почала зміцнення ще влітку 2019 року. У липні курс валют вперше за останні декілька років опустився нижче 25 гривень за долар.

Зміцнення пояснюють так:

зростанням попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;

високим врожаєм зернових;

низькими цінами на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.

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Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу