Чому користувачі змінюють Android на iOS та навпаки: дослідження

Більшість користувачів, які обирають між мобільними платформами, віддають перевагу iOS через кращий користувацький досвід, який забезпечує мобільна операційна система від Apple. Такого висновку дійшли й дослідники PCMag, які провели незалежне опитування серед 2 500 користувачів зі США.

Про це повідомляє Appleinsider.

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Причини зміни Android на iOS

Користувацький досвід став основною причиною для переходу з Android на iOS для 47% респондентів. Цей досвід, за їхніми словами, виражається в підвищеному рівні комфорту при взаємодії з операційною системою через особливості її функціонального наповнення та логічності.

Другою за популярністю причиною для зміни платформ стала більш якісна камера iPhone. 25% опитаних споживачів заявили, що воліли б купити смартфон на iOS через кращі фото- і відеоможливості, не називаючи при цьому конкретних моделей.



Користувачі віддають перевагу iOS-смартфони через зручність інтерфейсу

Голоси інших респондентів розділилися приблизно порівну. Одні віддали перевагу iPhone через більш послужливу ​​клієнтську підтримку, інші – через регулярні оновлення, тоді як треті знайшли гідною причиною для переходу на операційку від Apple більш широкий вибір програмного забезпечення.

Причини зміни iOS на Android

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Що стосується переходу на Android, то приблизно третина користувачів iOS вибирає смартфони на Android через більш привабливі ціни. Завдяки великій кількості виробників, які прагнуть запропонувати ринку максимум функцій за мінімум грошей, купити повноцінний Android-флагман можна починаючи від 300 доларів.



Користувачі обирають Android-смартфони через низьку вартість

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