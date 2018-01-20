Чому кримські татари не відзначають день надання півострову автономії

У Криму святкують, в Україні ж бойкотують: 27 років тому в результаті референдуму півострів отримав статус територіальної автономії.

Кримські татари таку дату не відзначають, бо в 1991 році бойкотували волевиявлення. Вони вимагали національну автономію і якби це сталося, то анексія півострова була б просто неможливою. Росіяни не мали б права називатися корінним народом Криму. На законодавчому рівні ними були б кримські татари.

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В Україні в 2017 році взялися виправляти ситуацію. Навіть створили для цього Конституційну комісію. Наразі політики уже розробили текст змін до основного закону. До Верховної Ради Автономної Республіки мають гарантовано входити члени представницького органу кримськотатарського народу – Меджлісу. Але півострів законодавчо залишається невід'ємною частиною України.

"Я вважаю, що це правильний підхід. Там, зокрема, прописані взаємини між Курултаєм і Верховною Радою Криму. Єдине, у варіанті робочої групи ми повинні все-таки відстояти, зберегти назву Автономна Республіка Крим. Це пов'язано з рядом юридичних правових питань", – розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.