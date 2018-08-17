Чому Меган Маркл постійно тримає руки у кишенях
Після весілля принца Гаррі і Меган Маркл до герцогині прикута величезна увага ЗМІ та громадськості. У пресі активно обговорюють її сім'ю, гардероб, захоплення і навіть жести.
Як пояснюють експерти з мови тіла, насправді певні жести Меган є не королівською традицією, а певним повідомленням.
Читайте також: Меган Маркл показує, що вони з Гаррі рівноправні: інтерв'ю з психологом
Так, в інтерв'ю OK! magazine фахівець з мови тіла Джуді Джеймс розповіла, чому герцогиня Сассекська часто тримає руки у кишенях на публіці.
Меган Маркл та принц Гаррі
За словами Джеймс, у такий спосіб Маркл показує, що хоче сховатися і звести до мінімуму появи на публіці.
"Класична причина цього дуже поширеного жесту полягає в тому, що він сигналізує про підсвідоме бажання сховатися, особливо коли руки засунуті глибоко в кишені", – пояснила експерт.
Також звичка Меган має більш просто пояснення – тримаючи в одній руці сумочку або клатч, вона кладе вільну руку в кишеню, аби не виглядати незграбно на фото.
"Це також допомагає вирішити проблему, яка є у більшості з нас: ми не знаємо, що робити з руками, коли люди дивляться на нас", – додала Джеймс.
Фото: gettyimages.com