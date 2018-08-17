Чому Меган Маркл постійно тримає руки у кишенях

Після весілля принца Гаррі і Меган Маркл до герцогині прикута величезна увага ЗМІ та громадськості. У пресі активно обговорюють її сім'ю, гардероб, захоплення і навіть жести.

Як пояснюють експерти з мови тіла, насправді певні жести Меган є не королівською традицією, а певним повідомленням.

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Так, в інтерв'ю OK! magazine фахівець з мови тіла Джуді Джеймс розповіла, чому герцогиня Сассекська часто тримає руки у кишенях на публіці.

Меган Маркл та принц Гаррі

За словами Джеймс, у такий спосіб Маркл показує, що хоче сховатися і звести до мінімуму появи на публіці.

"Класична причина цього дуже поширеного жесту полягає в тому, що він сигналізує про підсвідоме бажання сховатися, особливо коли руки засунуті глибоко в кишені", – пояснила експерт.

Також звичка Меган має більш просто пояснення – тримаючи в одній руці сумочку або клатч, вона кладе вільну руку в кишеню, аби не виглядати незграбно на фото.

"Це також допомагає вирішити проблему, яка є у більшості з нас: ми не знаємо, що робити з руками, коли люди дивляться на нас", – додала Джеймс.

Фото: gettyimages.com

Допис, поширений Meghan Markle Duchess (@dutchessmeghanm) 28 Чер 2018 р. о 3:01 PDT