18:08
17 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 20°C
  • неділя
    27°C 19°C
  • понеділок
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, 16 серпня
Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
Вєсті.UA
19:20, 16 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ

Чому Меган Маркл постійно тримає руки у кишенях

1326 Читать новость на русском
Меган Маркл
Меган Маркл

Після весілля принца Гаррі і Меган Маркл до герцогині прикута величезна увага ЗМІ та громадськості. У пресі активно обговорюють її сім'ю, гардероб, захоплення і навіть жести.

Як пояснюють експерти з мови тіла, насправді певні жести Меган є не королівською традицією, а певним повідомленням.

Читайте також: Меган Маркл показує, що вони з Гаррі рівноправні: інтерв'ю з психологом

Так, в інтерв'ю OK! magazine фахівець з мови тіла Джуді Джеймс розповіла, чому герцогиня Сассекська часто тримає руки у кишенях на публіці.

Меган Маркл та принц Гаррі

За словами Джеймс, у такий спосіб Маркл показує, що хоче сховатися і звести до мінімуму появи на публіці.

"Класична причина цього дуже поширеного жесту полягає в тому, що він сигналізує про підсвідоме бажання сховатися, особливо коли руки засунуті глибоко в кишені", – пояснила експерт.

Також звичка Меган має більш просто пояснення – тримаючи в одній руці сумочку або клатч, вона кладе вільну руку в кишеню, аби не виглядати незграбно на фото.

"Це також допомагає вирішити проблему, яка є у більшості з нас: ми не знаємо, що робити з руками, коли люди дивляться на нас", – додала Джеймс.

Фото: gettyimages.com

 

Теги: Меган Маркл LifeStyle Королівська сім'я
Джерело: OK! magazine
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як уберегтись від алергії
15 серпня, 17:30 Як уберегтись від алергії
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук