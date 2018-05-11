Чому небезпечні розваги на дахах недобудов все частіше приваблюють молодь

19 поверх, захід сонця, романтика. Саме такі побачення видаються привабливими для сучасної молоді.

Так, в ніч проти 10 травня у Києві романтична зустріч на 19 поверсі столичної недобудови закінчилося смертю 19-річної дівчини. Від падіння з висоти вона загинула на місці.

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Поліція, рятувальники і слідчо-оперативна група приїхали блицько опівночі. Витягнули тіло дівчини і допитали хлопця.

Він повідомив, що вони там прогулювались. Дівчина сказала, що вона на декілька хвилин відійде, а коли її довго не було, він почав її шукати, а тоді вже виявив її тіло,

– зазначила прес-офіцерка Святошинського району Києва Наталія Коломійчук.

За словами правоохоронців, це був нещасний випадок, однак наразі з'ясовують, чому об'єкт будівництва не охороняли. Проте, що відбувалось тієї ночі, чули охоронці сусідньої будови.

"Після 12 ночі пацани бачили, як її (тіло дівчини – 24) виносили. Будівництво не охороняється з 2005 чи 2006 року. Працює, і ніким не охороняється. Вони лазять по кранах, ну всюди по будівництву", – розповів один із охоронців сусідньої будови.

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Ексремальні вилазки з фатальним фіналом сьогодні не рідкість. Задля звичайного селфі чи фото у соцмережах підлітки ризикують життям, видряпуючись на дахи, мости чи навіть потяги. На це, за словами психолога Оксани Бочарової, є кілька причин.

Дипресія, Едіпів комплекс, може бути травма розвитку. І весь час вони доводять, що вони можуть. Із психологічною травмою розвитку, отриманою, ймовірно, в дитинстві, людина порається лише таким засобом – екстримом,

– прокоментувала психологиня Оксана Бочарова.

Фелікс Лунєв підкорив усі мости Києва і не тільки. Дахи багатоповерхівок, архітектурних об'єктів, різні закинуті місця почали приваблювати хлопця після прочитання книжки "Сталкер".

Цим займається вже 5 років. Здебільшого заради адреналіну і фото. Видираються на вершину руфери без страхування. Тож до цього, каже, треба бути готовим фізично.

Якщо людина не підготовлена, вона не до кінця впевнена в собі, не може до кінця розрахувати свої сили, я б порадив не починати таким займатися. Бо дуже багато людей через це постраждали. Не в плані летальних випадків, а поламали собі руки чи ноги. Таке буває. А в цілому треба бути повністю в собі впевненим, повністю відмовитись від алкоголю і наркотичних речовин,

– сказав руфер.

Руфери радять шукати адреналін у більш безпечних розвагах. У поліції ж стверджують, відповідальність за смерть 19-річної дівчинки, найімоврніше, ляже на забудовника.