Чому судді розглядали справу Труханова рекордно швидкими темпами

Колегія суддів Малиновського районного суду Одеси, до складу якої входять Дмитро Передерко, Віктор Корой і голова колегії Сергій Черевко, виправдала фігурантів "справи Краян". У цій справі міського голову Одеси Геннадія Труханова та ще сімох осіб звинувачували в заволодінні 92 мільйонами гривень з міського бюджету.

Про це у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть" розповіла Ірина Шиба.

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Вона пояснила, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачували Труханова за придбання приміщення для мерії з подвійною переплатою.

Прокурор просив для всіх обвинувачених покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Найсуворіше Труханову – 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, проти Труханова відкрито низку кримінальних справ антикорупційними органами та Службою безпеки України. Наприклад:

1. Кримінальну справу щодо декларування недостовірної інформації – брехню у деклараціях щодо маєтків та автівок дружини – почнуть розглядати у Приморському суді Одеси вже у серпні 2019 року.



2. 4 кримінальні провадження, відкриті СБУ у червні 2019-го щодо незаконного доступу міського голови Одеси до державної таємниці у зв'язку з тим, що він має російське громадянство. Йому інкримінують підробку документів, приховання факту, що він є громадянином РФ, зловживання службовим становищем та розголошення відомостей, що становлять держтаємницю. Триває досудове розслідування.



3. НАБУ під процесуальним керівництвом САП розслідує відразу 2 кримінальних провадження проти Труханова. А саме щодо оборудок на дорогах – можливого привласнення грошей з місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт з реконструкції автодоріг, де фігурує компанія "Рост" та щодо одеського аеропорту, збитки від оборудки якої слідчі оцінюють у 100 мільйонів гривень.

За її словами, за сім місяців судді рекордно швидкими темпами розглянули 215 сторінок обвинувального акту, дослідили 67 томів письмових доказів й допитали понад 100 свідків сторони обвинувачення.

"Тоді експерти стверджували, що головуючий суддя спеціально пришвидшує розгляд справи, аби врятувати Труханова від Антикорупційного суду, який почне роботу вже 5 вересня. І не помилились", – зазначила вона.



Суддя Сергій Черевко

За це Черевко отримав нашу нагороду "НЕчесть тижня". А нещодавно – ще й негативний висновок Громадської ради доброчесності. Цікаво, що тепер справу Труханова розглядатиме Апеляційний суд Одеської області, де працює батько судді Сергія Черевка.

"Можливо, в суду не було достатньо доказів, щоб засудити Труханова?" – подумають скептики. Ні, їх було достатньо. Просто судді в креативний спосіб визнали більшість з них недопустимими,

– зазначила авторка відеоблогу.

Й розповіла, що судді, наприклад, забракували висновки оціночно-будівельної експертизи, оскільки огляд будівель "Краяну" проводився без понятих. Водночас, за законом участь понятих вимагається лише під час огляду майна фізичної особи. Це потрібно, наприклад, для того, щоб слідчий не підкинув у речі особи наркотики чи знаряддя злочину. А в цьому випадку оглядалося комунальне майно, тому поняті й не залучалися.



Геннадій Труханов

"Зате до показів свідків зі сторони Труханова судді не були такими прискіпливими, попри їх ймовірну заангажованість. Більше того судді знімали питання прокурора, або взагалі відмовлялися допитувати свідків, та демонстрували абсолютну пасивність до подій на засіданнях", – наголосила Ірина Шиба.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Ірини Шиби "Честь і НЕчесть" за 18 липня 2019 року