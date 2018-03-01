Чому Україна без конкурсу купила американські тепловози – дивіться у програмі "Що це було"

Гість програми "Що це було?" з Дмитром Гнапом та Олексою Шалайським – виконувач обов'язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

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Кому вигідна угода з купівлею тепловозів у США і що це дасть українцям.

Дивіться "Що це було?" на 24 Каналі у четвер о 21:30.