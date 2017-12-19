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Чому в Раді відкладають реінтеграцію Донбасу: пояснення депутата

17:32, сьогодні 320 Читать новость на русском
Валерій Карпунцов
Валерій Карпунцов / ipress.ua

Відкладання закону про реінтеграцію пов'язане з тим, що у фракції БПП існують різні точки зору на фінальну версію законопроекту.

Про це в коментарі сайту "24" сказав депутат від "Блоку Петра Порошенка" Валерій Карпунцов.

"Депутати фактично стали заручниками власної позиції, тому що закон потрібно приймати якомога швидше, але зараз вони не можуть дійти згоди щодо тих самих дражливих питань щодо визнання Росії агресором та згадування мінських домовленостей", – пояснює депутат.

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На його думку, частково затягування пов'язане з чисельністю фракції БПП, депутатам якої фізично важко дійти згоди. Депутат додав, що, крім неузгоджених питань щодо мінських домовленостей, законопроект має прикладне значення для узаконення використання збройних сил на території Донбасу.

За його словами, певні політичні сили затягують прийняття цього законопроекту. Карпунцов стверджує, що така стратегія загалом не принесе відчутного ефекту, бо процесуально законопроект все одно повинен бути розглянутий.

У той же час нардеп заявив, що законопроект не пропонує змістовної частини, як саме Україна збирається повертати Донбас, а, по суті, лише декларує, що Росія є державою-агресором.

Нагадаємо, Верховна Рада 6 жовтня в першому читанні підтримала законопроект про реінтеграцію Донбасу, у якому Росія визнається державою-агресором. У законопроекті до другого читання повинні внести розділ про Крим.

Теги: Новини України Новини політики Реінтеграція Донбасу Верховна Рада Законопроект Блок Петра Порошенка
Джерело: 24 Канал
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