Чому жінки закохуються у старших за віком чоловіків

Дуже часто трапляється, що жінка звертає увагу не на своїх ровесників, а на чоловіків старших за віком.

Психолог Марина Єлисеєва назвала причини такого явища, пише ТСН.

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Вона зазначає, що розбиратися у тому, чому вам подобаються старші за віком чоловіки потрібно не для обговорення когось чи засудження, а для того, щоб зрозуміти краще про себе.

1. Їм потрібен батько

Не залежно від того, чи жінка у дитинстві недоотримали батьківську любов, чи піклування батька було надмірним, жінки шукають того, хто б замінив їм батька.



Їм потрібен батько

2. Їм з ними цікаво

З ровесниками жінка зростає на одних і тих самих фільмах, книгах, що полегшує взаєморозуміння. Та солідний співрозмовник має шарм, почуття гумору, він у всьому є унікальним і, таким чином, цікавим співрозмовником.

3. Жінки зростають з такими чоловіками

З чоловіком, у якого нижчий рівень інтелектуального розвитку, жінка буде деградувати. А от до чоловіка з багатим життєвим досвідом вона буде прирівнюватися, тобто розвиватися.



Жінки зростають з такими чоловіками

4. Багатство та слава

Молоді жінки та дівчата закохуються не лише у красиві очі старшого за віком чоловіка, а й у його матеріальну спроможність та соціально-престижний статус. Жінка без докладань зусиль та ризиків отримує бажане.

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