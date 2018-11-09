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      Чому жінки закохуються у старших за віком чоловіків

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      Чому жінки закохуються у старших за віком чоловіків
      Чому жінки закохуються у старших за віком чоловіків / reneeregent.wordpress.com

      Дуже часто трапляється, що жінка звертає увагу не на своїх ровесників, а на чоловіків старших за віком.

      Психолог Марина Єлисеєва назвала причини такого явища, пише ТСН.

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      Вона зазначає, що розбиратися у тому, чому вам подобаються старші за віком чоловіки потрібно не для обговорення когось чи засудження, а для того, щоб зрозуміти краще про себе.

      1. Їм потрібен батько

      Не залежно від того, чи жінка у дитинстві недоотримали батьківську любов, чи піклування батька було надмірним, жінки шукають того, хто б замінив їм батька.

      Їм потрібен батько
      Їм потрібен батько

      2. Їм з ними цікаво

      З ровесниками жінка зростає на одних і тих самих фільмах, книгах, що полегшує взаєморозуміння. Та солідний співрозмовник має шарм, почуття гумору, він у всьому є унікальним і, таким чином, цікавим співрозмовником.

      3. Жінки зростають з такими чоловіками

      З чоловіком, у якого нижчий рівень інтелектуального розвитку, жінка буде деградувати. А от до чоловіка з багатим життєвим досвідом вона буде прирівнюватися, тобто розвиватися.

      Жінки зростають з такими чоловіками
      Жінки зростають з такими чоловіками

      4. Багатство та слава

      Молоді жінки та дівчата закохуються не лише у красиві очі старшого за віком чоловіка, а й у його матеріальну спроможність та соціально-престижний статус. Жінка без докладань зусиль та ризиків отримує бажане.

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      Теги: LifeStyle Психологія Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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