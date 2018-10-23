Головний розпродаж року Чорна п'ятниця (Black Friday) зазвичай припадає на останні числа листопада. У 2018 році вона стартує 23 листопада з 00:01.

Саме в ніч з 23 на 24 листопада у магазинах люди полюватимуть на знижки на різні товари аж до 90 відсотків, тому для багатьох це гарна нагода купити дешевше подарунки друзям і близьким до різдвяних та новорічних свят.

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В цей день ціну знизять у торгівельних центрах, інтернет-магазинах та брендових бутиках.

Чорна п’ятниця – цілком нове явище для України і прийшло до нас із США разом з Хелловіном, оскільки їх відзначають приблизно в один період.

В Америці – це ціла традиція, коли люди проводять цілу ніч перед супермаркетами, щоб встигнути першими згребти побільше товарів. Дуже часто люди травмуються у тисняві.

В Україні Чорна п'ятниця проходить значно скромніше і більшість знижок обіцяють інтернет-магазини.