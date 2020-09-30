Чорні скриньки з військового літака Ан-26, що розбився біля Чугуєва, вже розшифровані. Хоча з цим і виникли проблеми.

Інформацію про розшифрування бортових самописців Ан-26 повідомила голова підкомітету з державної безпеки та оборони комітету ВР Ірина Верещук в ефірі одного з українських телеканалів.

До теми У ДБР розповіли про можливість опублікувати інформацію чорних скриньок літака Ан-26

При цьому вона додала, що були проблеми зі звуком. Однак їх вирішили, і комітет Ради ознайомиться з інформацією з них.

"Нам доповіли, що "чорні скриньки" було розшифровано. Спочатку були проблеми зі звуком, але зараз все розшифровано. Вже сьогодні (у середу, 30 вересня, – 24 канал) приступаємо до оцінки того, що було в "чорних скриньках", – розповіла Ірина Верещук.

Військовий літак Ан-26 зазнав авіакатастрофи 25 вересня поблизу Чугуєва у Харківській області. Він впав поблизу автотраси, не долетівши 2 кілометри до аеродрому.

На борту літака перебували 27 осіб – екіпаж та курсанти і викладачі Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба. Літак здійснював навчально-тренувальний політ. Це був навчальний політ.

здійснював навчально-тренувальний політ. Це був навчальний політ. Внаслідок падіння вижити вдалося лише двом курсантам. Один з них згодом помер у лікарні.

Перед катастрофою командир екіпажу просив про аварійну посадку – у літака відмовив лівий двигун.

Слідство вивчає різні версії події. Версія теракту поки не відкидається.

Відео з місця падіння літака у Чугуєві