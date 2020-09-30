У ДБР розповіли про можливість опублікувати інформацію чорних скриньок літака Ан-26
У Державному бюро розслідувань вважають цілком імовірним публікацію інформацію з бортових самописців літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом. Втім це можуть зробити лише після дозволу слідчого.
Після аналізу й відповідного дозволу, звісно, можливе оприлюднення вмісту чорних скриньок, розповів керівник головного слідчого управління ДБР Максим Борчаківський у коментарі журналістам. Про це повідомляє 24 канал.
До слова Катастрофа військового Ан-26 біля Чугуєва: у ДБР спростували, що в літака відмовив двигун
Необхідно провести аналіз як одного, так і другого бортових самописців, зіставити ці дані, щоб мати об'єктивну картину,
– пояснив Борчаківський, закликаючи не маніпулювати цим питанням.
Раніше за публікацію інформації з бортових самописців агітував заступник глави МВС Антон Геращенко. Він пояснював, що це зведе до мінімуму маніпуляції довкола авіакатастрофи літака.
Коротко про падіння військового літака на Харківщині:
- Трагедія сталася приблизно о 20:50 25 вересня за 2 кілометри від військового аеропорту в Чугуєві. Під час заходу на посадку літак втратив керованість та впав біля автомобільної дороги.
- Одразу після падіння літака сталося його займання. Майже за годину (о 21:55) вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу.
- Розбився літак Ан-26, що належить Збройним силам України. Політ відбувався у межах навчальної програми. Курсанти в повітрі на практиці займалися навігацією.
- На його борту перебували 27 осіб (7 офіцерів і 20 курсантів). На жаль, 26 людей загинули (22 тіла знайшли на місці і ще 3 осіб виявили під час пошуків, а курсант із Львівщини Віталій Вільховий помер у реанімації: він мав 90% опіків.
- Вижити вдалося курсанту В'ячеславу Золочевському. Зараз він перебуває у лікарні та його стан покращується.
- За фактом авіакатастрофи правоохоронці порушили кримінальну справу – стаття "Порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки". Розпочалося слідство.