У Державному бюро розслідувань вважають цілком імовірним публікацію інформацію з бортових самописців літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом. Втім це можуть зробити лише після дозволу слідчого.

Після аналізу й відповідного дозволу, звісно, можливе оприлюднення вмісту чорних скриньок, розповів керівник головного слідчого управління ДБР Максим Борчаківський у коментарі журналістам. Про це повідомляє 24 канал.

До слова Катастрофа військового Ан-26 біля Чугуєва: у ДБР спростували, що в літака відмовив двигун

Необхідно провести аналіз як одного, так і другого бортових самописців, зіставити ці дані, щоб мати об'єктивну картину,

– пояснив Борчаківський, закликаючи не маніпулювати цим питанням.

Раніше за публікацію інформації з бортових самописців агітував заступник глави МВС Антон Геращенко. Він пояснював, що це зведе до мінімуму маніпуляції довкола авіакатастрофи літака.

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