У Державному бюро розслідувань заявили, що інформація про відмову лівого двигуна у Ан-26 не відповідає дійсності. Цей літак з курсантами та офіцерами на борту розбився біля Чугуєва на Харківщині 26 вересня.

Що кажуть у ДБР

За словами керівника Головного слідчого управління Бюро Максима Борчаковського, була інформація щодо зниження тиску індикатора обертового моменту. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Інтерфакс-Україна.

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А та інформація, яка звучить, що взагалі відмовив двигун, не відповідає дійсності,

– зауважив Борчаковський.

Водночас він зауважив, що зараз розслідування проводить головна інспекція Міноборони, і у її межах встановлюють обставини.

Які версії щодо причин катастрофи сьогодні розглядає слідство

Технічна несправність агрегатів літального апарату

Неналежне виконання своїх службових обов'язків з боку екіпажу.

Неналежне виконання службових обов'язків з боку осіб, які були відповідальними за управління польотами.

Неналежні технічне обслуговування літака та підготовка його до польоту.

Що про причини падіння говорили раніше

Під час брифінгу на місці трагедії очільник Харківської ОДА повідомив, що політ виконував командир екіпажу Богдан Кишеня. І за мить до катастрофи він доповів керівнику польотів про відмову лівого двигуна та запросив заходження на посадку.

Після цього була затримка з наданням дозволу. У цей час могла відбуватися посадка ще одного борту, і саме йому надали пріоритет.

Цю інформацію підтверджують також у Міноборони. В оборонному відомстві додають, що під час падіння судно, скоріш за все, зачепилося крилом за землю. І загалом мовиться не про відмову двигуна, а про відмову одного з датчиків у двигуні.

Сам двигун літака мав в запасі більше ніж п’ять тисяч льотних годин до чергового ремонту. Літак – 1977 року виробництва, тобто йому – 43 роки. Але машина могла здійснювати польоти ще три роки без поновлення ресурсу. Мовиться і про двигуни, і про сам борт.

Більше докладно про все пообіцяли розповісти за результатами розшифрування чорної скриньки.

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Головне про падіння військового літака на Харківщині

Трагедія сталася приблизно о 20:50 25 вересня за 2 кілометри від військового аеропорту в Чугуєві. Під час заходу на посадку літак втратив керованість та впав біля автомобільної дороги.

та впав біля автомобільної дороги. Одразу після падіння літака сталося його займання. Майже за годину (о 21:55) вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу.

Майже за годину (о 21:55) вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу. Розбився літак Ан-26, що належить Збройним силам України. Політ відбувався у межах навчальної програми. Курсанти в повітрі на практиці займалися навігацією.

На його борту перебували 27 осіб (7 офіцерів і 20 курсантів). На жаль , 26 людей загинули (22 тіла знайшли на місці і ще 3 осіб виявили під час пошуків, а курсант із Львівщини Віталій Вільховий помер у реанімації: він мав 90% опіків.

(22 тіла знайшли на місці і ще 3 осіб виявили під час пошуків, а курсант із Львівщини Віталій Вільховий помер у реанімації: він мав 90% опіків. Вижити вдалося курсанту В'ячеславу Золочевському. Зараз він перебуває у лікарні та його стан покращується.

Зараз він перебуває у лікарні та його стан покращується. За фактом авіакатастрофи правоохоронці порушили кримінальну справу – стаття "Порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки". Розпочалося слідство.

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Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу

Усі деталі падіння військового літака біля Чугуєва читайте за цим посиланням.