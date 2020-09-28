У Державному бюро розслідувань оприлюднили інформацію щодо розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26. Він із курсантами та офіцерами на борту розбився біля Чугаєва на Харківщині 25 вересня.

ДБР про розслідування авіакатастрофи Ан-26

З фактом інциденту розпочали кримінальне провадження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки". Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Станом на 28 вересня 2020 року слідчі Бюро провели низку слідчих дій, а саме:

огляди місця події, під час яких виявлено значну кількість речових доказів і 2 бортові самописці (чорні скриньки);

(чорні скриньки); огляд останків 25 загиблих за участю судово-медичних експертів;

призначили 26 судово-медичних експертиз;

вилучили зразки паливо-мастильних матеріалів літака та зразки ґрунту на місці події;

у військовій частини проведено виїмку документів щодо організації та проведення польотів;

отримали інформацію та документи з Українського гідрометеорологічного центру, державного підприємства обслуговування повітряного руху України, Державного підприємства "Антонов", командування Повітряних Сил ЗСУ;

допитали як свідків понад 40 осіб;

забезпечили відібрання біологічних зразків для подальшого проведення ДНК-експертизи від 18 родичів загиблих курсантів і 7 родичів членів екіпажу;

призначили 25 генетико-молекулярних експертиз;

витребували документи щодо проведення ремонту та продовження ресурсу двигунів , які використовувалися на літаку;

, які використовувалися на літаку; подали 7 клопотань про накладення арешту на речі та документи, вилучені під час оглядів, з метою подальшого забезпечення проведення генетично-молекулярних експертиз.

Наразі слідчі ДБР вживають заходи щодо якнайшвидшого повернення тіл загиблих їх родичам. Хід розслідування перебуває на особливому контролі керівництва Бюро. Досудове розслідування триває.

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Головне про падіння військового літака на Харківщині

Вечері 25 вересня у Харківській області біля Чугуєва поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся.

На його борту бул и члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба – загалом 27 людей.

За даними РНБО, падіння військового літака сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.

На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих. Ще два курсанти вижили, однак один із них невдовзі з численними опіками (понад 90%) помер у лікарні.

однак один із них невдовзі з численними опіками (понад 90%) помер у лікарні. За інформацією СБУ, командир екіпажу літака перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна та запросив захід на посадку.

та запросив захід на посадку. Міністр оборони Андрій Таран каже, що судно, скоріш за все, зачепилося крилом за землю.

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