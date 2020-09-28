На шостому вильоті у літака АН-26 вийшов з ладу зношений двигун, який прослужив 43 роки, якому три місяці тому хтось підписав продовження ресурсу. Здавалося, ніхто цього не побачить – хіба це героїчна справу поставити підпис? Далі читайте російською мовою.

Месяц назад начальник одного из ремонтных центров бронетехники ВСУ получил на ремонт БТРы и двигатели к ним на восстановление. Однако оценив изношенное состояние двигателей, офицер доложил, что подписывать приемку отказывается – не может брать ответственность за выход из строя в боевой обстановке. Двигатели на БТР не поставили.

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А сын начальника ремонтного центра является курсантом Университета Воздушных сил, и он принимал участие в полетах 25 сентября на АН-26Ш.

Ответственность сказать "нет"

На шестом вылете у самолета вышел из строя изношенный двигатель, прослуживший 43 года, которому три месяца назад кто-то подписал продление ресурса. Произошла катастрофа при посадке.