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      Чорнобильська катастрофа: як іспанці допомагали українцям

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      Серіал "Чорнобиль" за місяць посів першу позицію у світових рейтингах, обігнавши навіть "Гру Престолів". Проте до теми трагедії на ЧАЕС світова спільнота не була байдужою і раніше. Ще 26 років тому волонтери в Іспанії ініціювали літню програму обміну для допомоги українським дітям, яких торкнулась катастрофа.

      Подружжя Гарсія досі з трепетом переглядають фото з українськими дітьми. Адже на світлинах спогади трьох щасливих років, коли сестри Юля та Оксана зі Славутича приїжджали до них на літо.

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      Подружжя робило все, аби дівчатка забули про те, що неподалік їхнього містечка сталось лихо та життя вже ніколи не буде безхмарним.

      Берта була медсестрою. У лікарні, де вона працювала, медики разом з адвокатами вирішили підтримати ініціативу програми та прийняти у свою сім'ю дітей з України, що постраждали від Чорнобильської катастрофи. Ми одразу ж погодились,
      – пояснив іспанець, який прийняв українок за благодійною програмою Феран Гарсіа.

      Дівчатка одразу ж стали їм, як доньки. Щоб діти перемкнулися від українських реалій, подружжя забезпечували дівчат усім, навчали іспанської мові та влаштували прогулянку на екзотичні острови.

      Феран Гарсіа
      Феран Гарсіа

      Феран та Берта не шкодували грошей на все це, хоч сім'я у них була не з багатих. Берта працювала медсестрою, а Ферран – вчителем, проте вони завжди готові були витрачати гроші та емоції на те, що допомагає дітям. Вже тривалий час ця сім’я витрачає на благодійність кілька десятків тисяч євро щороку.

      Це не важливо, бо ми щасливі. Наша нагорода, коли люди, яким ми допомагаємо – щасливі,
      – розповів Феран Гарсіа.

      Зараз дівчатка вже мають своїх дітей, але ті літні канікули у Валенсії змінили їхнє бачення світу, показали що життя може бути безтурботним, коли поруч добрі люди, для яких співчуття чужій біді – не пусті слова.

      Юлія Мангер
      Юлія Мангер, яка в дитинстві їздила до сім'ї Гарсіа

      Сестри стали одними із двохсот дітей України, кого обрали взяти участь в тій програмі. Та далеко не усі учасники мали змогу приїжджати три роки підряд. Когось кликали знову, когось – ні.

      Були родини, до яких діти одне літо з'їздили і на цьому все закінчилось. Якщо не було ініціативи від іспанської родини, ці поїздки закінчувалися,
      – повідомила учасниця програми Юлія Мангер.

      Термін програми сплив, коли діти закінчили школу. З того часу пройшло майже 20 років, як Юлія знову зустрілась з іспанською родиною у Валенсії. Проте дівчата радо запрошують їх і до України.

      Юлія Мангер та Феран Гарсіа
      Феран Гарсіа зустрівся із Юлією Мангер

      Феран і Берта відвідували Україну ще на початку незалежності. З того часу невтомно слідкують за подіями в Україні і вражені прогресом держави. Зараз вони волонтерять у в'язниці і допомагають в'язнями повернутись до нормального життя. Обіцяють, що знову відвідають Україну, яку вважають другою рідною країною завдяки українським діткам.

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      Автор: Олена Кук
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Чорнобиль
      Джерело: 24 канал
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