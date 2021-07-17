На місці працювали рятувальники. Щоправда, там ускладнено проїзд. Інцидент трапився ввечері 16 липня.

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У Чорноморську горів "Дельфін": що відомо

Одеські телеграм-канали повідомляють, що площа займання спершу становила 100 квадратних метрів. Однак, згодом зросла до 150.

Про причини наразі жодної інформації немає. Лише відомо, що їх встановлюють фахівці. У мережі припускають, що це може бути підпал.

Наразі про пожежу написали лише одеські ЗМІ, також оприлюднили відповідні відео. ДСНС поки офіційно інцидент не прокоментувала. Водночас невідомо, чи хтось постраждав.

Пожежа на покинутій базі "Дельфін" у Чорноморську: дивіться відео

Зверніть увагу! Нещодавно спалахнула пожежа в ще одній базі відпочинку, проте вже на Закарпатті. Причиною стала блискавка, що влучила в будинок. Згодом полум'я перекинулося на прибудовану до бази відпочинку дерев'яну надвірну споруду.